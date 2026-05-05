Paradajky jeme celý život zle. Nestačí ich len nakrájať na tanier, pripravíme sa tak o najväčší benefit
Ich účinky pozná každý, no robíme zásadnú chybu.
Mnohí z nás majú pocit, že keď si na tanier pridajú paradajky, robia pre svoje zdravie automaticky niečo navyše. Sú ľahké, čerstvé a dlhodobo považované za symbol vyváženej stravy. Lenže práve pri nich sa ukazuje, že sa nestačí pozerať len na to, čo jeme, ale aj ako.
Podľa odborníkov totiž záleží viac na spôsobe prípravy, než by sme čakali. A práve ten rozhoduje o tom, čo z tejto obľúbenej potraviny naše telo skutočne využije.
Viac než len zelenina
Ako informuje portál Startitup, paradajky sú známe najmä vďaka látke lykopén. Ide o antioxidant, ktorý súvisí s viacerými pozitívnymi účinkami na organizmus – od podpory srdca až po ochranu pokožky.
„Klinické skúšky ukázali, že môže znižovať oxidáciu LDL cholesterolu — teda proces, ktorý robí LDL cholesterol skutočne nebezpečným,“ vysvetľuje doktorka Lucia Aronica, vedkyňa zo Stanford University, v rozhovore pre podcast Mel Robbins a dodáva, že jeho účinky sa môžu prejaviť aj navonok.
„Môže fungovať aj ako vnútorná starostlivosť o pleť. Dokáže zvýšiť vašu vnútornú ochranu pred slnkom približne o 40 %,“ hovorí. Na význam lykopénu však upozorňujú aj viaceré výskumy.