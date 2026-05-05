Michaela vstáva o pol piatej a skúma HIV. Najkrajšia žena Česka búra stereotypy a spája svety - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Michaela vstáva o pol piatej a skúma HIV. Najkrajšia žena Česka búra stereotypy a spája svety
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Dominika Stará našla šťastie pri Michalovi.

Bude ušatý a plešatý, bála sa pred schôdzkou. Dominika Stará a Michal lásku spečatili až na svadobnom lôžku

Moje deti nemajú byť zberači vecí. Martina Schindlerová ich vedie k hodnotám, ktoré už nie sú samozrejmosťou

Ilustračná fotografia.

Horčicu má doma skoro každý, no väčšina na zlom mieste. Pravda o jej správnom skladovaní vás prekvapí

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Editka oslávila piate narodeniny.

Editka dostala najdrahší liek sveta, teraz oslávila 5 rokov. Pre špeciálny darček si šla až do Talianska

Moje deti nemajú byť zberači vecí. Martina Schindlerová ich vedie k hodnotám, ktoré už nie sú samozrejmosťou

Dominika Stará našla šťastie pri Michalovi.

Bude ušatý a plešatý, bála sa pred schôdzkou. Dominika Stará a Michal lásku spečatili až na svadobnom lôžku

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Hádanka.

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Michaela vstáva o pol piatej a skúma HIV. Najkrajšia žena Česka búra stereotypy a spája svety

Michaela Tomanová.
Michaela Tomanová. — Foto: Instagram @mikaellatomanova; @missuniverseczechia

Má pacientov, ktorí majú problém zohnať si zubára, pretože sa ich lekári boja.

„Konečne Miss, na ktorú môžeme byť hrdí,“ píšu na sociálnych sieťach o Miss Českej republiky. Michaela Tomanová totiž nie je len nositeľkou korunky krásy, ale aj vedkyňou, ktorá skúma osoby s HIV a prvou českou Miss, ktorá stála na stupienku víťazov ako matka. Skĺbiť modeling, materstvo a vedeckú kariéru sa môže zdať ako nemožné, ale pre Michaelu neexistuje slovo „nedá sa“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ＭＩＣＨＡＥＬＡ (@mikaellatomanova)

Misska vedkyňa

Ako prezradila pre iDNES.cz, už jej detstvo bolo hektické a nádherné. „S mamou, ktorá bola letuškou, som cestovala po celom svete. Študovala som na francúzskom gymnáziu, takže som sa každý víkend musela učiť slovíčka a gramatiku,“ prezradila všestranná Michaela, pre ktorú bola práve mamička vždy obrovským vzorom. Ukázala jej že, žena môže byť noblesná, krásna, múdra, lojálna a nad to všetko najmä dobrý človek.

Daniela Zajíček Christová s mamou.
Prečítajte si tiež: Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Michaela po gymnáziu nastúpila na Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, kde však ostala iba semester, pretože matematika nebola jej silnou stránkou. „Našla som kombinované štúdium na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a tým sa mi podarilo skĺbiť nielen lásku k chémii a biológii, ale aj modeling, ktorý som v tom čase už robila,“ prezradila Tomanová, ktorú už v prvom ročníku na hodinách mikrobiológie zaujal vírus HIV a mrzelo ju, že len 4,5 percenta zdravotníkov naozaj vie, ako vyzerá život človeka s týmto vírusom, ktorý sprevádza obrovská stigma.

Michaela Tomanová.
Michaela Tomanová. Foto: Instagram - @mikaellatomanova

Víťazka so 14-mesačnou dcérkou

„Diagnóza HIV je stigmatizovaná aj v zdravotníctve, mám pacientov, ktorých sa zubári boja prijať kvôli nákaze. Moderná terapia pritom umožňuje normálny život, nie sú infekční, môžu mať zdravé deti a vďaka pravidelným kontrolám sa môžu dožiť aj viac než ľudia bez HIV,“ vysvetlila v rozhovore pre DVTV Michaela. Ako doktorandka na 1. lekárskej fakulte vedie svoj vlastný výskum, pre ktorý ešte aj dnes vstáva bežne o pol piatej ráno, aby stihla odbery. Akademickú dráhu neopustila ani vtedy, keď sa ako 27-ročná stala Miss Česko a doma ju čakala 14-mesačná dcérka Ludmila.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Najdôležitejšie klávesové skratky pre váš počítač: ULOŽTE SI TO!

Záhradkár ukázal najjednoduchšiu metódu, ako zvýšiť úrodu paradajok: Toto urobte hneď, keď ich vysadíte – úžasné výnosy!

Myslite na to, keď budete sadiť a v lete nebudete vedieť čo s úrodou! Tajomstvo bohatej úrody papriky v tomto roku!

Do prania som dala DVA bobkové listy. Tento trik mi ušetril VEĽA času a nervov!

Plný hrniec

Cigánske kuriatko: Neskutočne chutné papanie s bohatou oblohou – u nás sa vyjedá priamo z plechu!

Blesková SALKO bábovka bez práce: Stačí vám 1 miska a 5 minút, chutí lepšie ako zákusok!

Najjemnejší koláč z kyslej smotany: Vanilkový krém je ukrytý priamo v ceste – neskutočná dobrota ku kávičke!

Recept na úžasné FRANCÚZSKE palacinky za 10 minút: Skutočne sú jemné ako pavučinka!

Zdravé tipy

Pijem to celú sezónu a NIKDY nepriberiem: Tento RECEPT volám „chudnúca voda“ – naštartuje spaľovanie!

Neustále naberáte na váhe, zle spíte a bolia vás kĺby? Odpoveďou môže byť toto LACNÉ korenie!

Len čo vstanem, žujem JEDEN LIST skalnej ruže: Toto sa mi stalo po pár dňoch!

Najsilnejšia OČISTA tela pred letom: Dá do poriadku pomalé trávenie, pomôže pečeni a stratila som aj centimetre v páse!

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…