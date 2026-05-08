Bola som pekné dievča, ale komplikovala som si to. Lucie Bílá zmenila jednu vec a už je jej dobre na duši
Jej slová o prirodzenosti a rešpekte stoja za pozornosť. Na estetické zákroky má jasný názor
Hoci sa o niektorých témach medzi známymi osobnosťami hovorí len potichu a iné radšej obchádzajú úplne, existujú aj takí, ktorí o nich hovoria otvorene, bez prikrášľovania, no zároveň bez potreby súdiť druhých. Do tejto kategórie patrí aj speváčka Lucie Bílá, ktorá sa tentokrát rozhodla vyjadriť k téme, ktorá dnes rozdeľuje spoločnosť viac než kedykoľvek predtým.
Úprimný postoj
V rozhovore pre magazín LP-LIFE sa totiž dotkla aj estetických úprav a zásahov do vzhľadu. Kým pre mnohých sú dnes bežnou súčasťou života, ona si svoju cestu predstavuje inak. Neznamená to však, že by chcela niekomu diktovať, čo je správne.
„Je to na každom z nás, ako sa rozhodneme. Ja by som nechcela, aby niekto ovplyvňoval to, čo ovplyvňuje príroda a môj život. Nehovorím, že nie je čo meniť... Ale nenechám si na to niekým siahnuť, radšej na tom budem pracovať sama, ale nezazlievam niekomu, že to robí. Pretože je to jeho vec,“ povedala otvorene.
Bez odsudzovania
Speváčka sa zároveň zastala aj tých, ktorí sa pre estetické úpravy rozhodli. Spomenula aj Daru Rolins, ktorá sa v minulosti stala terčom kritiky. „Ja si myslím, že by si mal každý všímať samého seba a nemal by byť taký chytrý na sociálnych sieťach a v tých hejtoch a schovávať sa za nejakú anonymitu, pričom do tváre by to nepovedal. Darinka je krásna žena, úspešná, šikovná a nie je zlá a nepočula som, že by ona niekoho ohovárala, tak jej dajte pokoj. Ja ju mám rada,“ odkázala.
Aj tým ukázala, že rešpekt voči rozhodnutiam iných je pre ňu rovnako dôležitý ako vlastné presvedčenie.