Som chorá, keď nemilujem svoje dieťa? pýtala sa. Ráchel Šoltésovú dostal z ťažkého obdobia manžel Lukáš
Jej cesta k uzdraveniu začala vo chvíli, keď zistila, že v tom nie je sama.
„Myslela som si, že budem navždy nešťastná. Cítila som obrovskú vinu, považovala som sa za hroznú matku,“ otvorene priznala herečka Ráchel Šoltésová, ktorá si prešla popôrodnou depresiou a bola presvedčená, že nič v jej živote už nebude tak ako predtým. Aj v tomto náročnom období však našla oporu vo svojej životnej láske, manželovi Lukášovi, ktorý jej pomohol uvedomiť si, že musí vyhľadať odbornú pomoc.
Dlho o sebe pochybovala
Mala len deväť rokov, keď odhodlane vyhlásila, že z nej raz bude herečka, no postupom času o svojom sne začala pochybovať. Ráchel Šoltésová sa aj napriek tomu po rokoch odhodlala skúsiť šťastie a prišla na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení. Práve tento deň napokon zadefinoval celé jej ďalšie smerovanie.
„Ako osemročná som začala hrať v muzikáli na Základnej umeleckej škole a vtedy ma to začalo baviť. Odvtedy som sa venovala amatérskemu herectvu, no na nejaký čas som s tým prestala, pretože som pochybovala o svojej hereckej budúcnosti. Nakoniec som po rokoch išla na prijímačky na VŠMU, tam ma na moje prekvapenie zobrali a teraz som tu,“ prezradila v rozhovore pre magazín Diva umelkyňa, ktorá sa dostala do širšieho povedomia Slovákov aj vďaka role Kristíny v seriáli Dunaj.
Našla v ňom lásku svojho života
S herectvom začala už počas štúdia, no nikdy sa nesústredila na pozlátku, ktorú so sebou prináša. Po sláve ani svetlách reflektorov vraj netúžila a aj napriek počiatočným pochybnostiam chcela predovšetkým robiť to, čo ju skutočne napĺňa. „Tento pocit je pre mňa oveľa dôležitejší, než to, že ma niekto spoznal a chce sa so mnou odfotiť,“ priznala pre magazín Closer.
S príchodom do hlavného mesta a za splnenými kariérnymi snami do jej života napokon nečakane vstúpila aj láska a v Bratislave sa zoznámila so svojím manželom. Ich spoločný príbeh sa pritom začal priam filmovo.