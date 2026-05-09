Drahé Alpy majú konkurenciu. Nenápadné slovenské mesto ovládlo rebríček najlacnejších destinácií Európy
Lacná dovolenka nemusí byť o kompromisoch.
Európa ponúka nespočetné množstvo miest, ktoré stoja za návštevu. Kým niektoré destinácie každoročne zápasia s návalom turistov a vysokými cenami, čoraz viac ľudí sa obzerá po dostupnejších alternatívach. Práve tie sa dostávajú do popredia aj v najnovších cestovateľských rebríčkoch.
Portál Skyscanner sa tentoraz zameral na to, kam sa oplatí vyraziť bez toho, aby ste museli siahnuť hlboko do peňaženky. Výsledok môže mnohých prekvapiť – medzi najlacnejšími destináciami sa objavilo aj miesto, ktoré máme na dosah.
Menej známe poklady
Na nižších priečkach rebríčka sa objavili mestá z rôznych kútov Európy aj severnej Afriky. Nechýba napríklad poľský Štetín či Lublin, ale aj španielsky Castellón de la Plana alebo talianske Reggio Calabria. Svoje miesto si našli aj menej očakávané destinácie ako marocký Rabat.
Spoločným menovateľom týchto miest sú priaznivé ceny, autentická atmosféra a fakt, že ešte nepodľahli masovému turizmu. Práve to je podľa odborníkov jeden z hlavných dôvodov, prečo ich cestovatelia začínajú vyhľadávať čoraz častejšie.
Podľa portálu Slovakia Travel dnes stále viac turistov hľadá miesta, ktoré ponúkajú podobný zážitok ako známe lokality, no za podstatne nižšie ceny. Trend potvrdzuje aj analytika portálu Numbeo, podľa ktorej rastúce životné náklady menia správanie cestovateľov.