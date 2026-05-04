Muž padol zo skútra a išlo o minúty. Zuzka s Richardom neváhali a postarali sa o malý zázrak
Boj o život nevzdali ani po dlhých minútach.
Po páde z elektrického skútra prišiel náhly kolaps. Šesťdesiattriročný muž zostal ležať na zemi bez akejkoľvek reakcie a všetci tušili, že ide o minúty. Vďaka vytrvalosti sa však Richard so Zuzkou postarali o zázrak.
Zlomové minúty
K udalosti došlo v katastri obce Hrabušice. Keď na miesto dorazila privolaná hliadka, situácia bola kritická. „Po príchode na miesto ho policajti z OO PZ v Spišskej Novej Vsi našli bez známok vedomia, bez reakcií a bez dýchania,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Policajti Richard a Zuzana v tej chvíli nemali čas premýšľať. Z bežného zásahu sa v sekunde stal boj o život. Okamžite začali s resuscitáciou a robili všetko pre to, aby muža udržali pri živote. Sekundy sa však menili na minúty a situácia sa stále nezlepšovala.
Nevzdali sa
Policajti sa však nevzdali, ani keď čas už dávno nehral v ich prospech. „V oživovaní pokračovali dlhé minúty, až do príchodu záchranárov,“ pokračujú ich kolegovia na Facebooku. Zakrátko sa do zásahu zapojili aj leteckí záchranári a spoločne pokračovali v oživovaní.