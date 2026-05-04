Muž padol zo skútra a išlo o minúty. Zuzka s Richardom neváhali a postarali sa o malý zázrak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Muž padol zo skútra a išlo o minúty. Zuzka s Richardom neváhali a postarali sa o malý zázrak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Dominika Stará našla šťastie pri Michalovi.

Bude ušatý a plešatý, bála sa pred schôdzkou. Dominika Stará a Michal lásku spečatili až na svadobnom lôžku

Moje deti nemajú byť zberači vecí. Martina Schindlerová ich vedie k hodnotám, ktoré už nie sú samozrejmosťou

Herečka a speváčka Katarína Hasprová s manželom Ivanom.

Z násilného vzťahu musela odísť. Katka Hasprová si vzala Ivana, s ktorým majú taliansko-arabské manželstvo

Ilustračná fotografia.

Horčicu má doma skoro každý, no väčšina na zlom mieste. Pravda o jej správnom skladovaní vás prekvapí

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Editka oslávila piate narodeniny.

Editka dostala najdrahší liek sveta, teraz oslávila 5 rokov. Pre špeciálny darček si šla až do Talianska

Hviezda filmu Diabol nosí Pradu prekvapila úprimnosťou. Najkrajšiu rolu hrá už pár rokov mimo reflektorov

Iveta Radičová s dcérou Evou.

Keď vypadla elektrina, braček neprežil. Iveta Radičová bola vytúženým dieťaťom, ktoré zažilo aj chudobu

Moje deti nemajú byť zberači vecí. Martina Schindlerová ich vedie k hodnotám, ktoré už nie sú samozrejmosťou

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Hádanka.

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

Editka oslávila piate narodeniny.

Editka dostala najdrahší liek sveta, teraz oslávila 5 rokov. Pre špeciálny darček si šla až do Talianska

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Muž padol zo skútra a išlo o minúty. Zuzka s Richardom neváhali a postarali sa o malý zázrak

— Foto: Facebook @Polícia Slovenskej republiky

Boj o život nevzdali ani po dlhých minútach.

Po páde z elektrického skútra prišiel náhly kolaps. Šesťdesiattriročný muž zostal ležať na zemi bez akejkoľvek reakcie a všetci tušili, že ide o minúty. Vďaka vytrvalosti sa však Richard so Zuzkou postarali o zázrak.

Zlomové minúty

K udalosti došlo v katastri obce Hrabušice. Keď na miesto dorazila privolaná hliadka, situácia bola kritická. „Po príchode na miesto ho policajti z OO PZ v Spišskej Novej Vsi našli bez známok vedomia, bez reakcií a bez dýchania,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/712690921928805

Policajti Richard a Zuzana v tej chvíli nemali čas premýšľať. Z bežného zásahu sa v sekunde stal boj o život. Okamžite začali s resuscitáciou a robili všetko pre to, aby muža udržali pri živote. Sekundy sa však menili na minúty a situácia sa stále nezlepšovala.

Nevzdali sa

Policajti sa však nevzdali, ani keď čas už dávno nehral v ich prospech. „V oživovaní pokračovali dlhé minúty, až do príchodu záchranárov,“ pokračujú ich kolegovia na Facebooku. Zakrátko sa do zásahu zapojili aj leteckí záchranári a spoločne pokračovali v oživovaní.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Moja svokra kupuje tieto tablety, aj keď nemá doma umývačku: Odkedy poznám jej domáci trik, mám ich doma aj ja – 1 balenie na celý rok!

NAJDÔLEŽITEJŠIE kŕmenie uhoriek, keď má rastlina 3-4 listy. Presný návod čo a kedy robiť!

Prečo sa NESMÚ rezať tulipány po odkvitnutí a kedy vykopať cibuľky? Túto CHYBU robí veľa ľudí!

Kedy sadiť paradajky v máji 2026: Lunárny kalendár a overené tipy pre bohatú úrodu!

Plný hrniec

Jedlo starých materí s menom ZEMIAKOVÉ PAMPÚCHY: Tento recept dnes už skoro nikto nevarí, pritom je to najväčšia pochúťka zo zemiakov!

Recept na dokonalú RUSKÚ ZMRZLINU z čias ČSSR: Tá chuť je jednoducho nezabudnuteľná!

Nesmrteľný MAĎARSKÝ punčový krémeš: Ochutnala som ho pred rokmi a zatiaľ ho žiaden iný zákusok neprekonal!

Hodolanská omáčka: Toto jedlo poznajú len pamätníci z MORAVY, dnes ho už takmer nevarí! Sýte, lacné a absolútne fantastické!

Zdravé tipy

Len čo vstanem, žujem JEDEN LIST skalnej ruže: Toto sa mi stalo po pár dňoch!

Najsilnejšia OČISTA tela pred letom: Dá do poriadku pomalé trávenie, pomôže pečeni a stratila som aj centimetre v páse!

Naučte sa RECEPT na žihľavový olej a budete zaň ďakovať nebesám: Najväčšia pomoc na kožu a boľavé kosti!

V máji majú najväčšiu silu: Odtrhnite si tento mesiac pár malinových listov a len zalejte – toto je najlepší pomocník každej ženy!

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…