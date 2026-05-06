Je neodolateľný, vraví cukrár Maršálek. Poctivý tvarohový koláč pripravuje naraz z dvoch dávok
Najlepšie chutí s obľúbeným ovocím.
Je skúseným cukrárom, autorom viacerých kníh, fanúšikovia ho poznajú aj z televíznych obrazoviek, no napriek úspešnej kariére nezabúda na svoje korene. Josef Maršálek bol kedysi len obyčajným chlapcom z dediny, ktorému sa vďaka húževnatosti a disciplíne podarilo splniť si sen. Dnes vďaka tomu inšpiruje ľudí po celom Česku aj na Slovensku.
Najdôležitejšia je dobrá nálada
„Pečenie je radosť. Pečenie spája. A výsledky dokážu v ľuďoch vyvolať tie najpríjemnejšie emócie. Pri dobrom jedle a pití sa dajú vyriešiť aj tie najväčšie problémy. A keď si k tomu dáte niečo dobré, zrazu je ten život jednoduchší. Odporúčam to ako rovnicu, ktorá má riešenie pre všetkých,“ vysvetlil Maršálek pre magazín Apetit.
Do kuchyne je podľa neho najdôležitejšie prísť s dobrou náladou, pretože sa to vždy odrazí na výsledku. Sám totiž priznáva, že ak sa mu niečo nevydarí, býva to spravidla preto, že mu pri pečení chýba ten správny elán.
Ak sa teda rozhodnete vyskúšať jeho tip na kysnutý tvarohový koláč, nezabudnite k potrebným ingredienciám pridať aj úsmev a radosť. „Odporúčam urobiť naraz dve dávky, teda dva plechy a podeliť sa. Je neodolateľný,“ dodal k svojmu receptu obľúbený cukrár.