FOTO: Z bývalej československej miss je dnes dvojnásobná babička. Ivana Christová sa ukázala s vnúčikom
Niekdajšia misska si vychutnáva radosti aj povinnosti babičky.
Mnohí o nej hovorili ako o našej najkrajšej misske, ona si dnes vychunáva celkom inú životnú rolu - pred časom sa z nej totiž stala dvojnásobná babička. Reč je o Ivane Christovej, ktorej dcéra Daniela darovala nedávno život druhému dieťatku, synčekovi Miloškovi.
Po dcérke Zojke tak do rodiny pribudol aj "chlap", s ktorým sa babka Ivana už stihla pochváliť aj na sociálnej sieti - z fotografie je jasné, že si niekdajšia misska radosti aj povinnosti babičky naplno užíva.
Prišli a povedali
Dcéra Ivany Christovej Daniela je síce dnes už dvojnásobnou mamou, no k obidvom deťom jej dopomohli odborníci na klinike asistovanej reprodukcie. Daniele sa totiž nedarilo otehotnieť prirodzenou cestou.
„Prišli sme, povedali sme, ako dlho sa snažíme, a že by sme chceli dieťa, a že sa nám nejak nedarí,“ uviedla ešte v minulosti známa influencerka, ktorú citoval portál Najmama.sk. Tak sa narodila jej prvá dcérka Zojka.