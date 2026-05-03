Natália Germáni prehovorila o živote na cestách: Keď mám so sebou rodinu, tak sa všade cítim ako doma
Známa herečka vychováva s manželom, hudobníkom Martinom Valihorom, dve deti.
O Natálii Germáni je známe, že už niekoľko rokov pendluje aj so svojím manželom, hudobníkom Martinom Valihorom, medzi tromi krajinami - Slovenskom, Českom a Spojenými štátmi americkými.
V zahraničí tak vyrastajú aj ich dve ratolesti - dcérky Zuna a Vesa. Známa herečka najnovšie v rozhovore pre Šarm prehovorila, aký je život na cestách, a viac prezradila aj o svojej rodine.
Čistá duša
Natália a Martin sa zoznámili náhodne na jednej z akcií, kde bola herečka pracovne a hudobník tam podľa jej slov všetkých zabával. „Ja som bola za nejaký seriál a on tam všetkých zabával. Prihovoril sa mi a tak nejak sa to začalo,“ prezradila pre Nový Čas herečka, ktorú si Martin po troch rokoch vzťahu v magický deň 11.11.2022 vzal za ženu.
„Človek nestretáva často uletené éterické a zároveň tak krásne a čisté duše ako ty, a preto ďakujem, že ja som mala tú možnosť,“ odkázala mu vtedy v dojemnom vyznaní a poďakovala sa mu, že práve s ním môže tvoriť rodinu.