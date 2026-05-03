Princezná Charlotte oslávila 11 rokov. Odviedli dobrú prácu, ocenila odborníčka výchovu Kate a Williama
V britskej kráľovskej rodine mali v týchto dňoch dôvod na radosť.
„Myslím si, že sebavedomie u každého dieťaťa sa rodí zo šťastného a stabilného domáceho života,“ uviedla pri pohľade na prirodzený a vyrovnaný prejav princeznej Charlotte na najnovších záberoch pri príležitosti jej jedenástych narodenín bývalá kráľovská korešpondentka BBC Jennie Bond v rozhovore pre Mirror.
Zároveň dodala, že je to presne to, na čom princ a princezná z Walesu tak tvrdo pracovali, aby to svojim deťom dosiahli. „Súdiac podľa týchto troch (deťoch Williama a Kate, pozn. red.), ich rodičia odviedli dobrú prácu,“ oceňuje expertka výchovu princa a princeznej z Walesu.
Nezverejnený záber
Princ a princezná z Walesu vychovávajú spolu troch potomkov - princa Georga, ktorý sa narodil v roku 2013, princeznú Charlotte narodenú v roku 2015 a princa Louisa, ktorý prišiel na svet v roku 2018.
Práve jediná dcéra britského kráľovského páru oslávila v týchto dňoch svoje jedenáste narodeniny a pri tejto príležitosti ukázali jej rodičia doteraz jej nezverejnenú fotografiu, ktorá vznikla počas Veľkej noci v Cornwalle. William a Kate okrem fotografie zdieľali aj video, kde je Charlotte na pláži alebo hrá kriket.