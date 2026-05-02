Tieto aktivity robíme často, ale patria medzi najhoršie. Päť vecí, ktoré podľa odborníka ničia náš mozog
O mozog sa podľa uznávaného českého lekára treba starať.
„Mozog je extrémne citlivý orgán a to, ako žijeme, sa na ňom veľmi rýchlo prejaví,“ hovorí na svojom profile na sociálnej sieti uznávaný český odborník Tomáš Kaštovský, ktorý má na internete 170-tisíc fanúšikov a nedávno bol aj hosťom v obľúbenej českej talkšou u Jána Krausa.
Podľa neho sa o mozog treba pravidelne starať a práve preto poukazuje na päť vecí, ktoré ho ničia a ktorým by sme sa mali vyhnúť.
5. Alkohol
„Dlhodobá konzumácia alkoholu poškodzuje nervové bunky a ich prepojenie. Môže zhoršovať pamäť, sústredenie a pri vyššej konzumácii aj štruktúru mozgu,“ upozorňuje Tomáš Kaštovský.
4. Spánková deprivácia
Ďalšou nie príliš dobrou vecou pre mozog je podľa odborníka nedostatok spánku. „Zhoršuje totiž pamäť a schopnosť sústredenia. Zároveň narúša procesy, ktoré počas spánku pomáhajú mozgu regenerovať a udržiavať jeho správnu funkciu,“ píše na svojom profile český lekár.
3. Chronický stres
Veľkým problémom je podľa slov Tomáša Kaštovského aj chronický stres. „Dlhodobo zvýšený kortizol negatívne ovplyvňuje oblasti mozgu spojené s pamäťou a emóciami. Výsledkom môže byť horšia koncentrácia, únava a väčšia náchylnosť k úzkosti,“ hovorí odborník, ktorý zároveň upozorňuje na ďalšiu vec, ktorá nie je dobrá pre náš mozog a tou je sedavý spôsob života.