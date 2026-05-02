Po stresujúcom rozvode má znova dôvod na radosť. Dcéra Ivety Malachovskej sa pochválila krásnou novinkou
Dcéra známej moderátorky a operného speváka žiari šťastím.
Po náročnom období, keď si pred vyše dvoma rokmi prešla stresujúcim rozvodom s bývalým manželom Adamom Kocianom, má dnes dcéra moderátorky Ivety Malachovskej a operného speváka Martina Malachovského Kristína znova dôvod na radosť.
So svojím novým partnerom Jakubom, s ktorým tvoria harmonický pár od roku 2023, sa totiž rozhodli svoju lásku spečatiť aj pred oltárom. S krásnou novinkou sa už stihla Kristína pochváliť aj svojim fanúšikom na sociálnej sieti.
Neboli na rovnakej vlnovej dĺžke
Kristína Malachovská tvorila v minulosti pár s volejbalistom Adamom Kocianom, ich manželstvo sa však pred necelými tromi rokmi skončilo rozvodom a obaja tak išli definitívne od seba. „Asi nie je žiadne tajomstvo, že on by deti veľmi chcel a ja som sa tak ešte nevidela. V stave, v akom som teraz, to ani nevidím. Povedala som mu, že chápem, že chce deti, ale ja aktuálne nie som na tej vlnovej dĺžke a neviem mu to splniť,“ vysvetľovala pre Plusku jeden z dôvodov rozvodu.
Napriek bolestivej skúsenosti Kristína na vzťahy, manželstvo ani materstvo nezanevrela. Po všetkých týchto veciach začala opäť túžiť pri Jakubovi, ktorého stretla v práci. Nebola to podľa nej žiadna láska na prvý pohľad a iskra medzi nimi preskočila po roku a pol.