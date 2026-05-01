Hviezda filmu Diabol nosí Pradu prekvapila úprimnosťou. Najkrajšiu rolu hrá už pár rokov mimo reflektorov
„Je to najdlhšie a zároveň najkratšie obdobie v živote," hovorí herečka Meryl Streep.
Návrat legendárnej postavy Mirandy Priestlyovej v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu 2 opäť pripomenul, prečo patrí Meryl Streep medzi najvýraznejšie herečky sveta. Kým na plátne pôsobí nekompromisne a chladne, v súkromí však prežíva úplne inú kapitolu. Takú, ktorú sama označuje za najkrajšiu zo všetkých.
Najkrajšia rola
Oscarová herečka si dnes naplno užíva život babičky. Má šesť vnúčat, všetky sú ešte malé a, ako sama hovorí, práve to robí toto obdobie výnimočným. „Je to proste božské,“ priznala podľa portálu People v rozhovore pre Vogue.
Zároveň však dodáva, že ide o čas, ktorý sa nedá zastaviť. „Ide o to, chytať jednotlivé okamihy. Snažím sa z toho vyťažiť maximum, pretože človek veľmi dobre vie, ako strašne rýchlo to všetko utečie,“ hovorí otvorene.
Herečka dnes vidí veci inak než kedysi. Spomína si, že podobné slová počúvala už od svojej mamy, no vtedy ich nevnímala naplno. Až s odstupom rokov pochopila ich skutočný význam.