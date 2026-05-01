Horčicu má doma skoro každý, no väčšina na zlom mieste. Pravda o jej správnom skladovaní vás prekvapí
Nenápadnú chybu v kuchyni robí stále množstvo ľudí.
Horčica patrí k tým potravinám, ktoré v kuchyni berieme ako samozrejmosť. Má ju doma takmer každý, siahneme po nej rýchlo a bez rozmýšľania – no práve pri jej skladovaní robí veľa ľudí chybu, o ktorej doteraz ani netušili.
Možno patríte medzi tých, ktorí ju po otvorení bez váhania odložia späť do špajze. Alebo ju automaticky presuniete do chladničky. Ako informuje portál Interez, pravda je pritom jednoduchšia, než by sa mohlo zdať – a zároveň pomerne jednoznačná.
Pred a po otvorení
Kým je horčica ešte zatvorená, pokojne môže zostať mimo chladu. Aj preto ju v obchodoch nájdeme uloženú na regáloch, nie v chladiacich boxoch.
Situácia sa však mení v momente, keď pohár alebo tuba prvýkrát prídu do kontaktu so vzduchom. Ako uvádza portál Dobrú chuť, po otvorení by sa horčica mala skladovať v chladničke.
Dôvodom je najmä zachovanie jej chuti, kvality aj bezpečnosti. Aj keď ide o pomerne stabilný výrobok, otvorením sa skracuje jeho trvanlivosť.