O živote jeho otca rozhodovali sekundy. Desaťročný chlapec zachoval chladnú hlavu a stal sa hrdinom
„Odvaha nemá vek," hovoria záchranári.
Bol s ním sám v izbe, keď otec zrazu prestal reagovať a bežný deň sa zmenil na obrovskú drámu. Desaťročný chlapec však rýchlo pochopil, že ide o sekundy a v situácii, ktorá by paralyzovala aj mnohých dospelých, nezamrzol. Naopak – urobil presne to, čo jeho otcovi zachránilo život.
Rozhodovali sekundy
Na tiesňovej linke 155 zaznel hovor, na ktorý sa nezabúda. Ako informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti, na druhej strane bol vystrašený, no odhodlaný chlapec, ktorý prosil o pomoc pre svojho otca.
„Od prvých sekúnd s operátorom pokojne spolupracoval, sústredene počúval pokyny a robil všetko, čo bolo v jeho silách,“ uviedlo operačné stredisko.
Aj keď mu chýbala fyzická sila na to, aby otca otočil do správnej polohy, nestratil hlavu. Rýchlo pochopil, že musí konať inak – a privolal suseda, ktorý mu prišiel na pomoc.