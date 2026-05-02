Z pandémie chceli vyťažiť niečo pekné. Slávni ľudia, ktorí na svadbu čakali roky, niektorí až desaťročia
Z pandémie chceli vyťažiť niečo pekné. Slávni ľudia, ktorí na svadbu čakali roky, niektorí až desaťročia
Z pandémie chceli vyťažiť niečo pekné. Slávni ľudia, ktorí na svadbu čakali roky, niektorí až desaťročia

Bo Derek a John Corbett (vľavo) a Josh Hartnett (vpravo).
Bo Derek a John Corbett (vľavo) a Josh Hartnett (vpravo). — Foto: Wikimedia Commons, Gage Skidmore

Herečka z filmu Gejša a jej manžel si áno povedali po 9 662 dňoch.

Nie každý ľúbostný príbeh v Hollywoode vzniká rýchlo - niektoré slávne páry si totiž vyberajú tú dlhšiu cestu a je tomu tak aj v prípade ich sobášnych sľubov. Nasledujúce dvojice si to pred oltár zamierili až po rokoch vzťahu a niektorí dokonca až po desaťročiach. Ich dôvody boli pritom rôzne - od pandémie koronavírusu až po nechuť všetko príliš uponáhľať.

Jasmina Alagič a Rytmus (vľavo) a Mária Čírová a Maroš Kachút (vpravo).
5. Michelle Yeoh a Jean Todt

Michelle Yeoh stretla svoju dlhoročnú lásku Jeana Todta v Šanghaji v roku 2004 na podujatí Ferrari. Bola hovorkyňou značky luxusných automobilov a on bol generálnym riaditeľom spoločnosti. Netrvalo dlho a už mesiac po ich stretnutí sa Jean Todt vyslovil - bolo to 26. júla 2004. Pár bol potom zasnúbený 19 rokov a čakal, kým nastane ten správny čas. 27. júla 2023 tá chvíľa prišla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Michelle Yeoh 楊紫瓊 (@michelleyeoh_official)

Pretekár a svadobný hosť Felipe Massa vtedy na svojom profile na sociálnej sieti zdieľal z obradu príspevok aj so slovami: „Dnes po 9 662 dňoch, 27. júla 2023 v Ženeve, obklopení milujúcou rodinou a priateľmi, sme veľmi radi, že môžeme spoločne osláviť tento výnimočný okamih!“

Herečka Gwyneth Paltrow s manželom (vľavo) a Kourtney Kardashian s manželom (vpravo).
4. Tina Turner a Erwin Bach

Slávna speváčka našla svoje šťastie pri druhom manželovi Erwinovi Bachovi, s ktorým sa stretla na letisku. „Stretli sme sa na letisku v Kolíne nad Rýnom - vlastne to bolo letisko v Düsseldorfe a jej manažér Roger Davies ma požiadal, aby som ju vyzdvihol,“ spomínal Bach v dokumente HBO Tina z roku 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tina Turner (@tinaturner)

Tina Turner si zase na ich zoznámenie spomína vo svojej knihe z roku 2020 s názvom Šťastie sa k vám hodí: Sprievodca zmenou vášho života k lepšiemu takto: „V deň, keď som sa s Erwinom po prvýkrát stretla na letisku v Nemecku, som mala byť príliš unavená z letu, príliš zaneprázdnená myšlienkami na koncertné turné a príliš sa ponáhľať do hotela, aby som venovala veľkú pozornosť mladému hudobnému manažérovi, ktorý prišiel z mojej nahrávacej spoločnosti, aby ma privítal. Ale všimla som si ho a okamžite som pocítila emocionálne puto,“ opísala začiatky ich vzťahu, ktorý trval 27 rokov, kým sa v roku 2013 nezosobášili.

Pamela Anderson a Liam Neeson (vľavo) a Petr Janda s Alicou (vpravo).
3. Josh Hartnett a Tamsin Egerton

V novembri 2021 sa hviezda filmu Pearl Harbor Josh Hartnett a jeho dlhoročná partnerka Tamsin Egerton potichu zosobášili na súkromnom obrade v Londýne. Predtým, ako to oficiálne oznámili, boli novomanželia spolu viac ako desať rokov; po prvýkrát sa stretli na natáčaní filmu Milenci v roku 2011.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tamsin Egerton (@tamsinegertonofficial)

Slávny herec sa v auguste 2024 podelil o tajomstvo ich pevného vzťahu. „Myslím si, že musíte dávať viac ako cítite alebo dostávate. To je najdôležitejšie,“ uviedol v rozhovore pre People.

