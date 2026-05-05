Vystrelí vás do vesmíru. Tajomstvo šošovicového prívarku Pána Tymiána spočíva vo voňavom základe
Základ je základ, čím lepší, tým lepšie, vraví známy foodbloger.
Prívarky sú súčasťou slovenskej kuchyne už naozaj dlho. Kedysi si totiž väčšina ľudí nemohla dovoliť každý deň mäso, preto sa pripravovali hlavne jedlá zo zeleniny, múky a mlieka. Práve z týchto jednoduchých surovín vznikli aj prívarky – sýte, lacné a výživné pokrmy, ktoré nasýtili celú rodinu.
Najdôležitejší je dobrý základ
„Prívarky patrili k tradičným jedlám slovenskej kuchyne, väčšinou mali kyslastú chuť, zahusťovali sa mliečnou alebo smotanovou zátrepkou a dochucovali octom. Na jar sa zvykli variť prívarky zo zelených listov štiavu, lobody, žihľavy, divého cesnaku, repy, šalátu, špenátu,“ vysvetlila etnologička Rastislava Stoličná v knihe s názvom Kuchyňa našich predkov.
Toto nenáročné, no výdatné jedlo sa v minulosti podávalo s chlebom a ak bola možnosť, pripravovalo sa k nemu aj varené mäso či vajíčka. Zvyk sa zachoval až dodnes a dobre opečený špekáčik alebo správne uvarené vajíčko sú aj podľa kuchára Dalibora Rákoczyho tým najlepším zavŕšením šošovicového prívarku.
„Základ je základ, čím lepší, tým lepšie. Chápete, nie? Koreňová zelenina a pancetta vás vystrelí do vesmíru, šošovicu varte pomaly. Ja som sa nevedel rozhodnúť, či špekáčik alebo vajíčko, tak som použil oboje,“ vraví vo videorecepte Dalibor, známy aj ako Pán Tymián.