Videl opitého a odsudzoval ho. Martin Malachovský sa po vážnej diagnóze na mnohé veci pozerá inak
Operný spevák roky bojuje s vážnou diagnózou.
Pred ôsmimi rokmi sa život manželov Ivety a Martina Malachovských zmenil po tom, ako známemu opernému spevákovi diagnostikovali sklerózu multiplex. Kvôli vážnej diagnóze musel byť umelec na nejaký čas pripútaný aj na lôžko. Chorobe sa však spevák nepoddal a vytrvalo s ňou bojuje.
Veľkou oporou a pomocou v tomto boji je aj jeho manželka Ivetka, s ktorou sa nedávno objavil na filmovej premiére. V rozhovore pre Život prezradil, ako sa má a priznal aj to, že choroba ho zmenila nielen fyzicky, ale aj po psychickej stránke. Dnes sa podľa vlastných slov na mnohé veci pozerá inak než kedysi.
Sila aj disciplína
Manželia Malachovskí kráčajú spolu životom vyše 32 rokov. Operný spevák na svojej manželke obdivuje jej optimizmus, ktorý nestráca ani po niekoľkých rokoch jeho boja s vážnou diagnózou. Iveta dokáže každý deň nájsť v sebe silu a byť mu oporou.
Zákerné ochorenie si totiž podľa jej slov vyžaduje nielen dennodennú silu či disciplínu, ale aj veľa vnútornej energie. „Najväčší problém má s centrom rovnováhy, niekedy sa mu bez varovania podlomí noha, inokedy sa musí okamžite niečoho chytiť, aby nespadol,“ vysvetlila Iveta Malachovská v éteri Rádia Slovensko.
Na veci sa pozerá inak
Obaja manželia sa nedávno objavili bok po boku na filmovej premiére, kde Martin Malachovský prezradil, aký je jeho zdravotný stav.