Tomáš Maštalír otvorene o nevere vo vzťahoch: Ak hľadáte inde, doma už niečo nefunguje
Buď k ženám úctivý, učila ho maminka.
„To sa už nedá vydržať! Raz prídem domov, pôjdem do spálne a zabijem sa!“ rozčuľovala sa herečka Petra Hřebíčková. „A tým sa mi vyhrážaš alebo mi dávaš nádej?“ povedal Tomáš Maštalír v snímke Když se zhasne, v ktorej manželstvo ich postáv držala pohromade už len predmanželská zmluva a zvláštnym spôsobom mala všetky problémy vyriešiť nevera. Obľúbený slovenský herec je v súkromí šťastne ženatý s manželkou Kristínou a na podvádzanie vo vzťahu má jasný názor.
Nevera ako znamenie
Hoci vo filme hrá muža, ktorého vzťah sa rozpadá pred očami, v skutočnom živote si Tomáš Maštalír svoje súkromie prísne stráži. O manželke Kristíne hovorí len výnimočne, no práve preto majú jeho slová o vzťahoch, slobode a úcte ešte väčšiu váhu. Na otázku, či je vôbec nejaký druh nevery prípustný, odpovedal otvorene.
„To sa asi nedá povedať jednoznačne, vždy záleží na konkrétnej situácii aj na ľuďoch. Možno však nie je až také dôležité riešiť, čo je alebo nie je ‚prípustné‘. Podstatnejšie je, či v sebe nosíme pocit, že toho druhého vlastníme a máme naňho nárok,“ vysvetlil herec pre portál prozeny.cz.
Podľa neho vzťah nemá byť väzením ani povinnosťou. „Vzťah by mal stáť na slobodnej voľbe – byť spolu preto, že chceme, nie preto, že musíme. Pretože keď musíme, automaticky niečo nesmieme,“ povedal Maštalír, podľa ktorého sloboda vo vzťahu neznamená nezáväznosť, ale priestor, dôveru a možnosť každý deň sa rozhodnúť pre toho druhého.
Ako si komplikujeme život
„Ak však človek cíti potrebu a chuť hľadať niečo inde, je asi niečo zle. Nevera je znakom toho, že ten vzťah pravdepodobne nie je úplne v poriadku,“ uviedol.
Práve to je podľa neho aj prípad filmového manželstva s Petrou Hřebíčkovou. „Obaja hľadajú cestu, ako sa od seba odpútať, a bolo by pre nich úľavou, keby to dokázali. Bohužiaľ im to veľmi nejde a spôsob, akým to robia, je tou najlepšou ukážkou toho, ako si často dokážeme úplne zbytočne komplikovať život,“ povedal. V súkromí však Tomáš Maštalír žije úplne iný príbeh, a to po boku ženy, ktorú si vzal bez veľkých gest a bez potreby niečo dokazovať.