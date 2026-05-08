Chodila hore-dole po korze a hľadala lásku. Známa Slovenka chlapcom lámala srdcia osvedčenou taktikou
Na svoju mladosť spomína s nadšením.
Je šťastná, že dospievala práve na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Dievčina z fotografie v tom čase žila hlavne láskou a po škole so spolužiačkami vždy utekala na korzo, kde vtedy trávil voľný čas snáď každý jej rovesník. S kamarátkami sa tadiaľ prechádzali hore-dole aj 20-krát a na chlapcov mali pripravenú osvedčenú taktiku. Keď zbadali tých, ktorí sa im páčili, tvárili sa, že si ich nevšímajú, a práve vďaka svojej nedostupnosti zvyčajne uspeli.