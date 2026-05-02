Keď si mal sadnúť za volant, zalieval ho pot a búšilo mu srdce. Mirovi Jarošovi pomohol až odborník
Známy spevák musel kvôli svojmu duševnému zdraviu vyhľadať odbornú pomoc.
Celé roky trpel a nevedel si dať rady. Miro Jaroš priznával, že sa dlhé obdobie potýkal s psychickými problémami, keď bojoval s amaxofóbiou - teda intenzívnym a neprimeraným strachom z riadenia motorového vozidla.
Na duševnej pohode mu potom nepridala ani diagnóza jeho milovanej mamy Štefánie, ktorej chcel veľmi pomôcť a stále rozmýšľal, čo by pre ňu ešte mohol urobiť. Situáciu už potom nezvládal a tak sa napokon rozhodol vyhľadať odbornú pomoc. Otvorene to priznal v podcaste Hľadá sa človečina, ktorý cituje Život.
Vyhováral sa
Známy spevák roky zabáva a robí dobrú náladu nielen detičkám, ale aj ich rodičom. Všade, kam príde, je o zábavu postarané, a na tvárach detí, ako aj celých rodín nechýba úsmev a radosť. Aj on je však len človek a ako pred časom priznal, v živote si prešiel aj náročnejšími obdobiami.
Dlhé obdobie sa bál si sadnúť za volant, keďže bojoval s chorobným strachom z riadenia motorového vozidla. Tá sa prejavuje napríklad úzkosťou, zvýšeným stresom, búšením srdca, potením či triaškou. „Vždy som sa vyhováral, dokonca som presvedčil sám seba: som umelec, a keď jazdím a idem okolo poľa, vidiac červený mak, moja myseľ sa prepne, zabudne sa sústrediť na cestu a začne vymýšľať básničku,“ vysvetľoval spevák, ktorému neskôr na duševnej pohode a pokojnej mysli nepridala ani mamina choroba.