56-ročná Jennifer Lopez ukázala brucho z ocele. Jej tréner prezradil cvik, na ktorý nedá dopustiť
Po päťdesiatke musí trénovať múdrejšie.
„Neuveriteľné, že táto žena má 56 rokov.“ Takéto komentáre sa objavujú pod novým príspevkom Jennifer Lopez, ktorá pridala na sociálne siete fotografiu zo skorého ranného tréningu a opäť raz rozvírila diskusiu o tom, čo všetko sa dá dosiahnuť disciplínou, pohybom a starostlivosťou o vlastné telo. Americká speváčka a herečka na záberoch ukázala pevné brucho, vyrysované ruky aj energiu, ktorú by jej mohli závidieť aj o generáciu mladší. Kým mnohí vidia výsledok, za jej postavou sú roky konzistentných a premyslených návykov.
Zázračný stred tela
Jennifer Lopez už roky otvorene hovorí o tom, že cvičenie nie je pre ňu len o vzhľade. Je súčasťou jej psychickej pohody, pracovného tempa aj životnej rovnováhy. „Myslím si, že medzi cvičením a duševným zdravím existuje pozitívne prepojenie. Keď človek nájde rovnováhu cez odhodlanie a sústredenie, prirodzene sa snaží byť najlepšou verziou samého seba,“ povedala pre Us Weekly.
Za jej brušnými svalmi nestojí žiadny zázračný cvik ani krátkodobá diéta. Jej bývalý tréner Jay Cardiello prezradil, že základom ich spoločných tréningov nikdy nebola estetika ako hlavný cieľ. „Keď som pracoval s Jennifer, nešlo len o vzhľad. Zameriavali sme sa na funkčnú silu, stabilitu stredu tela a celkovú kondíciu. A práve to prirodzene viedlo k pevným a vyrysovaným brušným svalom,“ vysvetlil v rozhovore pre New York Post.
Jeden cvik je kľúčový
Podľa neho je práve stred tela základom všetkého. „Nesústredili sme sa len na klasické brušáky. Tréning bol postavený na komplexných cvikoch, ktoré spevňovali celé jadro tela – spredu, zboku aj zozadu,“ povedal tréner. Ak by ste si chceli zacvičiť ako Jennifer Lopez, jej tréningová rutina nie je tajomstvom.