Primladá porodila, primladá stratila manžela. Marcela Laiferová prežila život, aký predpovedala veštica
Dvakrát ovdovela a predsa verí na lásku.
„Som človek, ktorý sa naučil lúčiť, odísť od mnohých vecí, nesmútiť za tým, čo stratil. Veď vždy tam, kde sa niečo končí - niečo nové začína,“ povedala kedysi speváčka Marcela Laiferová.
Aj keď to na prvé počutie znie ako pokojná životná múdrosť ženy, ktorá má za sebou bohaté skúsenosti, v skutočnosti sa za týmito slovami skrýva príbeh plný nečakaných zvratov, bolesti aj odvahy posunúť sa ďalej. Kým totiž na pódiách rozdávala úsmevy, v súkromí zápasila s osudom, ktorý ju neraz zrazil na kolená.
Osud mala napísaný vopred
Marcela Laiferová sa narodila v Petroviciach pri Žiline ako tretie dieťa a už odmalička si v sebe niesla energiu, ktorú nebolo možné prehliadnuť. Po rozvode rodičov sa spolu s mamou a súrodencami sťahovala – najskôr do Handlovej a neskôr do Prievidze. Práve tam prežila roky, ktoré ju formovali.
„Podľa toho, čo som sa neskôr dozvedela, bola som vraj nesmierne živé dieťa," spomínala pre Nový Čas. Ešte skôr ako sa narodila však jej život dostal prvé, zvláštne obrysy.
Jej mama totiž počas tehotenstva stretla na trhu v Žiline ženu, ktorá jej ponúkla veštbu. Ako speváčka uviedla pre Plusku, neznáma Rómka predpovedala, že sa narodí dievča, ktoré bude slávne a bude mať nočné zamestnanie. „Matka stratila od strachu reč a určite si domyslíte, čo si myslela – sláva a nočná práca, to môže byť len k..." smiala sa Marcela Laiferová.
Napokon už v detstve vysvitlo, že za úspechom možno bude jej láska k hudbe. „Moja matka hovorila, že keď som ako dieťa ochorela a ona mi spievala, vďaka spevu mi dokonca klesla teplota. Takže hudbu som vnímala veľmi intenzívne už odmalička,“ spomínala v rozhovore pre Pravdu.
Spievala vraj kdekoľvek – pred obchodom, na ulici, doma. Napriek tomu sa rozhodla pre medicínu. Chcela byť lekárkou a tento sen si aj splnila. Popri náročnom štúdiu však začala vystupovať a postupne sa dostávala do povedomia verejnosti. Keď prišiel prvý veľký úspech, už nebolo cesty späť. Doma sa to však nestretlo s pochopením a jej mama sa ju dokonca od spevu snažila odradiť. Nechcela z nej mať „cirkusantku“.
Veštba sa však napokon naplnila do posledného detailu – Marcela Laiferová sa stala jednou z najvýraznejších osobností slovenskej hudby a jej práca sa často odohrávala práve v noci. „Aj ako speváčka, aj ako lekárka,“ doplnila neskôr.