Dostala dupkáčika a po 20 rokoch starne prirodzene. Tanečníčka Mirka Kosorínová nikdy nezišla z cesty
Vždy snívala o tom, aby tancovať mohol každý.
„Tomáš, ty si skočil ako meteorit do predzáhradky,“ smial sa Jožko Bednárik v prvej sérii tanečnej šou Let's Dance, kde sa Tomáš Bezdeda predstavil po boku skúsenej tanečníčky Mirky Kosorínovej. Keď sa teraz dvojica po 20 rokoch ukázala v Teleráne, mnohí fanúšikovia neskrývali nadšenie.
Dupkáčik na parkete
Pre profesionálnu tanečníčku Mirku Kosorínovú bol rok 2006 prelomovým. O účasti v Let's Dance snívala už dlho a tušila, že v relácii by bola ako ryba vo vode. „Pamätám si to veľmi dobre, pretože ja som bola posledná z tanečníčok, ktoré vybrali. Hľadali partnerku pre Tomáša. A ja som veľmi chcela ísť, lebo som to mala napozerané zo zahraničia – z Poľska aj z Ameriky. Vedela som, o čo ide, veľmi sa mi to páčilo a strašne som tam chcela ísť. Určitým spôsobom sa mi tým splnil sen,“ spomínala si v Teleráne Mirka. Jej tanečný partner Tomáš Bezdeda ju veľmi milo prekvapil – na prvých tréningoch vraj vyzeral ako taký „dupkáčik“, ale keď ukázal rozštep, vedela, že má pred sebou prirodzený talent.
„Raz som sa na tréningu rozcvičoval, spravil som rozštep a Mirka hneď povedala: ‚To tam dáme.‘ Ja na to: ‚Čo tam dáme?‘ A ona: ‚Rozštep dáme do zostavy.‘ Hovorím: ‚Počkaj, zbláznila si sa? To bola nehoda, čo sa teraz stala.‘ Mňa seklo, ale ona trvala na tom, že to tam dáme,“ smial sa pri spomienkach Tomáš Bezdeda, ktorý priznal, že Mirka bola na tréningoch veľmi prísna. „Ja som sa potom pred ňou bál ukázať čokoľvek, lebo keby som vedel salto alebo ritberger, určite by to dala do choreografie,“ dodal s úsmevom.
Bola ako Sagan
Mirka bola odjakživa súťaživý typ a aj v Let's Dance mala jasný plán – dostať sa čo najďalej. Nakoniec si s Tomášom Bezdedom vytancovali tretie miesto a ambicióznosť ju drží aj po 20 rokoch.