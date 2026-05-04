Chce žiť ešte osem rokov, ale nič nesľubuje. Jiřina Bohdalová túži byť ako jej kolegyňa z Fínska
Legendárna česká herečka oslávila nedávno 95 rokov.
Nezastavil ju úctyhodný vek ani zdravotné problémy. Jiřina Bohdalová oslávila 3. mája významné životné jubileum 95 rokov, napriek tomu stále srší nevyčerpateľnou energiou a veľkou chuťou do života aj do práce. Ako s úsmevom prezradila, žiť by chcela ešte osem rokov, aby bola ako kolegyňa, ktorá žije vo Fínsku. Legendárna herečka sa stále môže spoľahnúť aj na rodinu – a pri príležitosti jej narodenín viac o ich vzájomnom vzťahu v rozhovore pre portál Extra.cz prezradila jej dcéra, herečka Simona Stašová.
Chce žiť do 103 rokov
Minulý rok sa pre českú hereckú ikonu Jiřinu Bohdalovú neniesol pod šťastnou hviezdou. Ihneď v jeho úvode totiž musela absolvovať vážnu operáciu štítnej žľazy. „S profesorom Lischkom sme zistili, že jej narastala strašnou rýchlosťou štítna žľaza. A to veľmi progresívne! Naozaj veľmi rýchlo sa zväčšovala a utláčala dýchaciu trubicu, tzv. priedušnicu. Stláčala ju tak veľmi, že Jířa naozaj nemohla dýchať,“ opísal vtedy zdravotný stav herečkin dvorný lekár Petr Neužil v rozhovore pre Blesk.
To však nebolo ani zďaleka všetko. Prvá dáma českého filmu sa musela popasovať aj s operáciou srdca, mala problémy pre otravu z jedla a prekonala aj pľúcnu embóliu. Viackrát bola preto hospitalizovaná v nemocnici. Z elánu jej to však neukrojilo, skôr naopak.
Ako prezradila ešte vlani v rozhovore pre Aha!, pracovať aj žiť plánuje do 103 rokov. Svoje želanie však berie s rezervou a humorom sebe vlastným. „Mám, koľko mám, takže nechcem sľubovať,“ uviedla so smiechom.
„Ale dozvedela som sa, že Saša Myšková, bývalá herečka a prvá manželka Vladimíra Ráža, je staršia ako ja! Má 103 rokov a žije vo Fínsku. Takže by som ešte osem rokov mohla mať, keby Pánboh dal,“ zamyslela sa herečka, ktorá v nedeľu oslávila 95 rokov.
Vidia sa aj si volajú
Pri príležitosti jej významného životného jubilea jej do pražského Divadla Hybernia prišli zablahoželať viacerí hereckí kolegovia a osobne jej prišiel popriať dokonca aj francúzsky herec Gérard Depardieu.