Špargľu vyberá podľa dvoch kritérií. Francúzsky šéfkuchár prezradil, s ktorou omáčkou chutí najlepšie
Šéfkuchár Pépin sa podelil aj o jeden zo svojich praktických trikov.
Špargľa si síce musela srdcia Slovákov najskôr získať, no dnes už je neoddeliteľnou súčasťou našich stolov. Jej sezóna je v plnom prúde a preto by bola škoda to nevyužiť. Okrem skvelej chuti totiž prospieva aj zdraviu, podporuje regeneráciu buniek a jej pravidelná konzumácia môže pomôcť aj ľuďom s reumou.
Kedysi ju sám pestoval
Jej veľkým milovníkom je aj rešpektovaný francúzsky šéfkuchár Jacques Pépin, ktorý vlani oslávil 90. narodeniny. Od detstva pomáhal v reštaurácii svojich rodičov a už ako 13-ročný začal svoju kuchársku prax. Pôsobil ako hlavný kuchár troch francúzskych prezidentov a svoje dlhoročné skúsenosti dnes odovzdáva ďalej.
„Špargľu som kedysi pestoval a mám ju veľmi rád. Dnes si ju kupujem na trhu za dobrú cenu. Vyberám si tie najhrubšie kusy a zároveň také, ktoré majú pevnú hlavičku. Tie ohybnejšie sú staršie,“ prezradil uznávaný šéfkuchár a pridal aj praktickú radu, ako špargľu čo najefektívnejšie ošúpať.
Najdôležitejšie je podľa neho položiť špargľu na dosku na krájanie a nedržať ju v ruke, pretože by sa mohla zlomiť. Škrabku vždy prstami uchopí len zboku, nie zospodu, a zeleninu šúpe zhora nadol smerom k prstom. „Takto sa pri tom neporežete,“ dodal.