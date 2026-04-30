Otec ju od spevu odhováral, dnes by tlieskal. Charlotte Gott po prvej skladbe predpovedajú veľkú budúcnosť
Poslucháči hovoria o hite pre Jamesa Bonda.
Do povedomia fanúšikov vstúpila, keď spolu s otcom naspievala dojímavý duet Srdce nehasnou. Mnohí vtedy hovorili, že práve Charlotte Gott môže byť pokračovaním hudobného odkazu Karla Gotta. Hoci sa po jeho odchode na čas stiahla z očí verejnosti, dnes je všetko inak. Prichádza s vlastným singlom a reakcie nenechávajú nikoho chladným – ľudia jej predpovedajú veľkú budúcnosť.
Otcove slová
Jej cesta pritom vôbec nemusela smerovať na pódium. Sám Karel Gott si pre dcéru predstavoval inú budúcnosť. „Ja by som bol radšej, keby si bola primárkou. Speváčka, to už nie je povolanie budúcnosti, Charlottka. Všetko už bolo odspievané,“ citoval jeho slová Medium.cz.
Dnes tieto slová pôsobia skôr ako láskavé varovanie než prekážka. Charlotte sa napriek tomu rozhodla ísť vlastnou cestou a ukázať, že aj v hudbe sa dá nájsť niečo nové. A zdá sa, že práve tým si získava čoraz viac pozornosti.
Zmyselný debut
Prví poslucháči si jej prvý singel In Too Deep vypočuli v Rannej show Leoša Mareša a vyvolal okamžité reakcie. Ako uvádza Šarm, ľudí zaskočila nielen kvalita produkcie, ale aj vyspelosť jej hlasu. Skladba pôsobí moderne, miestami až filmovo, čo mnohých prekvapilo.
Debutová pieseň mladej speváčky je najmä o emocionálnej nejasnosti vo vzťahu – o situácii, keď medzi dvoma ľuďmi očividne niečo je, ale nikto to nepomenúva alebo neposúva ďalej. „Ako keby som počúvala Päťdesiat odtieňov sivej,“ priznala vo vysielaní moderátorka Katka Říhová a pridali sa aj ďalší poslucháči. Tí vyzdvihli výraznú zmyselnosť a atmosféru, ktorá sa vymyká bežnej domácej tvorbe.