Je to najmilší človek na svete, hovoria o nej. Rihanna zaujala krásnym gestom voči obyčajnému fanúšikovi
Pekné gesto predviedla slávna hviezda na akcii jej kozmetickej značky.
Zachovala sa nielen ako hviezda, ale aj ako človek. Rihanna, ktorá zavítala nedávno do indického Bombaja, aby tam oslávila uvedenie svojej kozmetickej značky na trh, totiž predviedla niečo, o čom iní smrteľníci môžu len snívať. Ako totiž informuje portál Reddit, hviezda neváhala a na červenom koberci sa nechala odfotiť s indickým fotografom, ktorý ju o to požiadal. Jej krásne gesto sa potom na sociálnych sieťach stretlo s pochvalnými a obdivnými komentármi od fanúšikov aj verejnosti.
Ženy chcú byť videné
Keď pred pár dňami priletela do Indie jedna z najväčších popových hviezd na svete na akciu svojej kozmetickej značky Fenty Beauty, mnohí si to nechceli nechať ujsť. Rihanna si obliekla na červený koberec dva outfity, počnúc jasným zeleno-zeleným setom od Muglera, voľným rolákom s imitáciou goliera, ktorý sa uväzoval na bokoch, a skladanou koženou sukňou v rovnakom odtieni, a neskôr sa Rihanna prezliekla do čiernych šiat s dlhým rukávom z polopriehľadnej látky od franúczskeho dizajnéra Azzedine Alaïu, píše W magazine.
Outfity doplnila šperkami od bombajského návrhára Manisha Malhotru, vrátane visiacich náušníc a hathphoolu (tradičného indického ručného postroja, pozn. red.). Pred veľkou udalosťou sa Rihanna podelila s Vogue India o svoj aktuálny pohľad na líčenie.
„Ženy chcú byť len videné,“ povedala hviezda. „Je to jednoduché. Chceme byť len videné, chceme byť známe. Chceme byť vypočuté. Chceme, aby naše vízie niečo znamenali. Chceme, aby naše nápady niečo znamenali. Chceme, aby náš hlas mal tento pocit dôležitosti. Milujeme energiu, ktorú prinášame,“ uviedla slávna speváčka, čo si myslí o ženách a kráse.