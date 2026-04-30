Kávu si v nej musíte pripraviť sami, chýba aj internet. Kaviareň uprostred lesa láka čoraz viac turistov
Kaviareň u lesných víl ide proti dobe.
Predstavte si, že prídete na miesto, kde vám nikto neprinesie nápojový lístok a ani sa vás nespýta, čo si dáte. Namiesto toho dostanete príležitosť spomaliť a všetko si pripraviť sami.
Na Slovensku vznikla kaviareň, ktorá ide úplne proti tomu, na čo sme si zvykli – je bez signálu, bez obsluhy a aj tak si ju mnohí zamilovali skôr, než si pripravili svoju prvú šálku kávy. Dokazuje to aj fakt, že netradičná kaviareň uprostred lesa láka množstvo zvedavých turistov.
Ako informuje portál Košicak, netradičná „Kaviareň u lesných víl“ funguje na jednoduchom princípe. Po rezervácii získate prístup k uzamknutému boxu, v ktorom nájdete všetko potrebné od kávy, mlynčeka, vody, šálky až po varič. Je len na vás, ako si svoj malý rituál vychutnáte.
A práve v tom je jej čaro. Nejde len o kávu, ale o zážitok, ktorý vás na chvíľu odpojí od sveta.
Malý únik od ruchu mesta
Miesto, kde sa kaviareň nachádza, nie je náhodné. Mobilný signál tu takmer neexistuje a Wi-Fi by ste hľadali márne. Namiesto notifikácií vás tak sprevádza len šum stromov a pokoj, ktorý dnes mnohým chýba.
Celý priestor tvorí jednoduché, no dobre vymyslené vybavenie – drevené prvky, ohnisko a oddychová zóna. Všetko prirodzene zapadá do okolia a nenarúša atmosféru lesa.
Projekt vznikol s cieľom ponúknuť ľuďom niečo viac než len obyčajnú zastávku na káve. Ide o snahu priniesť návštevníkom pokoj, spomalenie a návrat k jednoduchosti.