Moje deti nemajú byť zberači vecí. Martina Schindlerová ich vedie k hodnotám, ktoré už nie sú samozrejmosťou
Považuje to za zásadné pre ich budúcnosť.
Pre mnohých je domov len miestom, kam sa vrátia po náročnom dni. Pre iných je to priestor, ktorý formuje každodenný život, nálady a dokonca aj to, ako raz budú žiť naše deti. Práve takto sa na svoje rodinné zázemie pozerá aj Martina Schindlerová. Na jednu vec preto doma nedá dopustiť.
Ako sama naznačila pre Lepšie Bývanie, nejde len o poriadok či fungujúcu domácnosť, ale najmä o to, čo si z nej deti odnesú do života. Deti sa totiž najviac učia z toho, čo vidia doma.
„Zbytočne budeme vysvetľovať a nútiť niečo tie naše deti robiť, keď im nejdeme príkladom,“ uviedla hudobníčka. Aj preto sa snaží, aby prostredie, v ktorom vyrastajú, nepôsobilo chaoticky ani preplnene.
Nejde však o dokonalosť či prísne pravidlá. Skôr o nenápadný prístup, ktorý sa postupne stáva prirodzenou súčasťou ich života.