Teba niekto zbil? smiali sa jej. Materské znamienko skrývala pod tonou mejkapu, dnes ju obdivuje aj manžel
Vraveli jej, že lásku nikdy nenájde.
„Boli chvíle, keď predo mnou utekali,“ priznala 33-ročná Jodie Brownleeová, ktorá prežila roky bolesti, hanby aj krutých poznámok, ktoré ju presvedčili, že nemá hodnotu. Dnes svoje materské znamienko neskrýva a otvorene o ňom hovorí na sociálnych sieťach. Kedysi však robila všetko preto, aby si ho nikto nevšimol. Ako priznala pre magazín People, verila, že ak ho prekryje vrstvami mejkapu, konečne zapadne medzi ostatných.
Príšerná zvedavosť
Na svoj prvý deň v škôlke si Jodie spomína dodnes. Nie kvôli novým kamarátom či učiteľke, ale pre zvláštny pocit, ktorý ju sprevádzal hneď po tom, ako vošla do miestnosti. Nikto nič nepovedal, no ona okamžite cítila, že všetky pohľady smerujú na ňu. Príšerná zvedavosť v očiach ostatných boli niečím, čo sa stalo súčasťou jej života už od útleho detstva.
Jodie sa narodila s cievnym materským znamienkom, ktoré pokrýva časť jej tváre. Okrem toho jej diagnostikovali aj Sturge-Weberov syndróm, vzácne neurologické ochorenie, ktoré ovplyvňuje krvné cievy v koži, očiach aj mozgu a môže spôsobovať zdravotné komplikácie počas celého života. Už v detstve absolvovala viaceré laserové zákroky, ktoré nemali za cieľ znamienko odstrániť, ale pomôcť pokožke zostať zdravou. Okrem toho má zavedený špeciálny implantát v oku. Aj keď zdravotná stránka jej života bola náročná, najťažšie chvíle nezažila v ordináciách, ale pri svojich rovesníkoch.
Bitka a zneužívanie
„Boli chvíle, keď odo mňa deti utekali. Hovorili mi, že som dvojtvárna. Alebo že vyzerám, akoby ma niekto zbil,“ spomínala Jodie na bolestivé detstvo. „Ešte aj dnes si niektorí ľudia myslia, že ma niekto zneužíva,“ povedala otvorene.