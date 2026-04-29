Niekto tie staré babky hrať musí. Energická Božidara Turzonovová prezradila, prečo ju život stále baví
Legendárna umelkyňa zatiaľ skončiť s hraním neplánuje.
Napriek tomu, že Božidara Turzonovová oslávi koncom mája 84 rokov, stále hrá a nakrúca. Nedávno sa legendárna slovenská herečka dokonca vrátila pred české publikum, keď sa objavila v seriáli Pád domu Kollerů. Skončiť rozhodne neplánuje – ako totiž prezradil v rozhovore pre Život, aj vďaka práci ju život stále baví.
Tvrdá a všetečná
Navzdory vysokému veku sa Božidara Turzonovová dostavila v marci na pražskú premiéru seriálu Pád domu Kollerů, v ktorom sa bravúrne zhostila úlohy panovačnej Marty Kollerovej. „Ja som tú postavu najprv hrala v divadle. Natálie Kocábová napísala hru Sova a v nej hrám starú pani Kollerovú. Potom z toho vznikol seriál. A táto inscenácia bola prvá v dejinách Slovenského národného divadla, ktorá bola streamovaná, pretože vznikala v čase Covidu. V divadle som ale emeritnou profesorkou literatúry, kým v seriáli psychologičkou,“ prezradila viac o svojej roli pre iDnes.cz.
Marta Kollerová je v seriáli tvrdá, manipulatívna, všetečná a má abnormálnu väzbu na syna. Božidara Turzonovová sa tejto úlohy chopila s chuťou. „Pani Kollerová je stará škola. Podľa nej sa má v dome chodiť v papučiach a vôbec dodržiavať určité spôsoby, tak na to dohliada,“ vysvetlila herečka.
„Ona si uvedomuje, ako sa chová, ale aj keď je psychologička, ktorá pomáha ľuďom a mala by teda vedieť pomôcť predovšetkým sama sebe, je jej to nanič. Pretože vek má svoje špecifické znaky a to vám hovorím z vlastnej skúsenosti,“ dodáva s úsmevom Božidara Turzonovová, ktorá po smrti manžela Jozefa Adamoviča nezostala sama.