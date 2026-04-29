Otcovstvo berie inak, ako keby bol mladík. Ján Ďurovčík dáva synčekovi prednosť pred spoločenským životom
Rodina známeho režiséra sa onedlho rozrastie.
Len pár týždňov ubehlo odvtedy, ako Ján Ďurovčík potvrdil správu, že sa vo veku 55 rokov stane po druhý raz otcom. Jeho manželka Barbora totiž nosí pod srdom ich ďalšie spoločné bábätko, ktoré by malo prísť na svet niekedy na jeseň. Ako známy režisér priznal v markizáckej Smotánke, bábätko bolo túžobne očakávané.
Berie to inak ako v dvadsiatke
Ján Ďurovčík tvoril v minulosti pár s herečkou a speváčkou Nelou Pociskovou, no ich cesty sa po niekoľkých rokoch vzťahu rozišli. Potom však stretol o 24 rokov mladšiu Barboru a ani vekový rozdiel im nezabránil v tom, aby sa do seba zamilovali. V roku 2019 svoju lásku spečatili pred oltárom, ako aj prvým potomkom, synčekom Jankom.
Otcovstvo si odvtedy Ján Ďurovčík naplno užíva a ako prezradil v rozhovore pre portál Diva.sk, rád sa zaobíde aj bez rôznych spoločenských akcií, len aby mohol byť so synom. „Je to niečo úplne iné v mojom živote. Ja som šťastný človek. Vo veku, aký mám ja, to prichádza so všetkými pozitívami aj s negatívami. Určite to beriem inak ako dvadsaťročný mladík. Je to dar. Ja od Janka dostávam toľko naspäť,“ hovorí nadšene známy režisér, ktorý sa vo veku 55 rokov stane dvojnásobným otcom.
Jeho manželka Barbora totiž nosí pod srdcom ich druhého spoločného potomka, Ján Ďurovčík to v polovici apríla potvrdil v rozhovore pre Nový Čas. „Dozvedeli sme sa to ako každý pár, pomocou tehotenského testu, v januári tohto roka,“ prezradil s úsmevom známy režisér.