Etnologička Nádaská: Aj naši predkovia sa báli, že pochovajú človeka zaživa. Robili zaujímavé opatrenia
Na Zemplíne ešte v 60. rokoch verili, že nebožtík sa môže vrátiť ako upír.
Išli zapáliť sviečky a stuhli od hrôzy, pretože z hrobu počuli pravidelné klopanie. „Búchal a búchal furt. Mysleli sme, že žije a zavolali sme policajtov, aby prišli.“ Takto opísali príbuzní prípad z Bijacoviec na Spiši, ktorý zaujal celé Slovensko. Hoci má dnes v tejto kurióznej záležitosti posledné slovo medicína, naši predkovia sa kedysi pri pochovávaní uisťovali rôznymi spôsobmi. Etnologička Katarína Nádaská pre Nový Čas priznala, že strach z pochovania zaživa nie je ničím novým.
Zvončeky pri hrobe
Tatefóbia, teda chorobný strach z pochovania zaživa, trápila ľudí už v 19. storočí. „Treba si uvedomiť, že medicína vtedy nebola na takej úrovni ako dnes. Existovali stavy ako katalepsia či hlboká kóma, kedy človek navonok nejavil známky života – nedýchal citeľne, mal slabý pulz a bol chladný, no vnútorne vnímal okolie,“ vysvetlila etnologička. Nebožtíkov preto začali pochovávať so zvončekmi – o ruku im obviazali šnúrku, ktorá viedla nad hrob k zvonu a ak sa človek prebral, zazvonil. Následne ho mal z hrobu vykopať strážnik.
„Zvončeky začali vo viktoriánskom Anglicku, keďže mali aj pod vplyvom rôznych noviel od Edgara Alana Poea strach, že sa preberú v hrobe, ale aj preto, lebo sa stalo, že pochovali živého človeka. Kým neboli zvončeky, väčšinou nebohý naozaj zomrel, lebo v rakve je kyslík len na hodinu či dve,“ prezradila Katarína Nádaská, ktorá dodala, že zvyky na území Slovenska boli trochu praktickejšie. Kľúčovou tradíciou bolo bdenie pri mŕtvom, ktoré trvalo tri dni a počas nich sa malo odpozorovať, či sa mŕtvy nepohol.
Protiupírske opatrenia
„Na tretí deň sa rakva zatvorila, trikrát sa ňou buchlo o prah domu – bola to rozlúčka nebožtíka s domom, v ktorom žil a išlo sa na cintorín, kde sa konali pohrebné obrady,“ povedala expertka v rozhovore pre Dobré noviny, v ktorom prezradila oveľa kurióznejšie zvyky.
Špecifickým prípadom bolo podozrenie, že sa mŕtvy môže vrátiť ako upír. Vtedy sa robili tzv. protivampírske opatrenia.