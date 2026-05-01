Hľadali poklad, našli telo, ktoré nestarlo. Žofiu Bosniakovú zniesol zo sveta až šialený Ľuboš
Telo Žofie Bosniakovej zostalo stovky rokov neporušené.
Keď sa povie hrad Strečno, mnohí si predstavia skôr nekonečné kolóny a cestu popri Váhu. Na jeho bralách sa však kedysi odohrával príbeh, ktorý akoby žil aj po stáročiach. Niekdajšia hradná pani Žofia Bosniaková totiž po smrti nezmizla z pamäti ľudí. Práve naopak. Jej telo sa zachovalo spôsobom, ktorý dodnes vyvoláva otázniky – a medzi miestnymi aj silnú vieru, že môže ísť o niečo nadpozemské.
Neporušené telo
Žofia Bosniaková zomrela mladá, mala len 34 rokov. Pochovali ju v kaplnke na hrade Strečno, no tým sa jej príbeh neskončil. Ako uvádza web pohrebníctvo.sk, hrad, kde ju pochovali, bol po potlačení protihabsburgského sprisahania zničený cisárom. Povrávalo sa, že v jeho neobývateľných útrobách sa skrýva poklad.
Aj preto dal jeho nový majiteľ Ján Jakub Löwenburg na konci 17. storočia preskúmať ruiny a hoci sa poklad v pravom slova zmysle nenašiel, v krypte medzi ostatnými rozpadnutými rakvami našli neporušené telo Žofie Bosniakovej. Zachovalo sa bez balzamovania, bez zásahu človeka.
Práve tento moment odštartoval legendu, ktorá pretrváva dodnes. Podľa niektorých išlo o dôkaz svätosti. Iní hľadali vysvetlenie vo vede. „Podľa ich záveru išlo o prírodnú mumifikáciu. Nasvedčovala tomu podľa nich hnedaská farba jej pokožky. Mumifikovalo ju podľa nich prostredie, v ktorom sa jej telo nachádzalo. Bola v ňom rovnaká teplota a prúdenie vzduchu. Išlo však o hodnotenie len na základe fotografie,“ spomína pre SME novinárka Oľga Prekopová.
Ani odborníci sa však dlhé roky nezhodli. Niektoré výskumy naznačovali, že telo si zachovalo dokonca elasticitu svalov, čo je pri podobných nálezoch výnimočné, pripomína pre Trnavskú univerzitu Mária Letzová, autorka prvého vedeckého spracovanie života Žofie Bosniakovej.
Aj preto sa medzi ľuďmi šírili rôzne predstavy. Od prirodzených procesov až po tie, ktoré mali bližšie k zázrakom.