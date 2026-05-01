Hľadali poklad, našli telo, ktoré nestarlo. Žofiu Bosniakovú zniesol zo sveta až šialený Ľuboš
Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Bodnú ranu srdca zašil priamo na ulici a zachránil mladíkovi život. Lekár predviedol neuveriteľný výkon

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Hľadali poklad, našli telo, ktoré nestarlo. Žofiu Bosniakovú zniesol zo sveta až šialený Ľuboš

Rakva po útoku a Žofia v pred hradom Strečno
Rakva po útoku a Žofia v pred hradom Strečno — Foto: zilina-gallery.sk / Facebook Krajský pamiatkový úrad Žilina (foto upravené pomocou AI, pôvodný portrét namaľoval Stano Lajda)

Telo Žofie Bosniakovej zostalo stovky rokov neporušené.

Keď sa povie hrad Strečno, mnohí si predstavia skôr nekonečné kolóny a cestu popri Váhu. Na jeho bralách sa však kedysi odohrával príbeh, ktorý akoby žil aj po stáročiach. Niekdajšia hradná pani Žofia Bosniaková totiž po smrti nezmizla z pamäti ľudí. Práve naopak. Jej telo sa zachovalo spôsobom, ktorý dodnes vyvoláva otázniky – a medzi miestnymi aj silnú vieru, že môže ísť o niečo nadpozemské.

Neporušené telo

Žofia Bosniaková zomrela mladá, mala len 34 rokov. Pochovali ju v kaplnke na hrade Strečno, no tým sa jej príbeh neskončil. Ako uvádza web pohrebníctvo.sk, hrad, kde ju pochovali, bol po potlačení protihabsburgského sprisahania zničený cisárom. Povrávalo sa, že v jeho neobývateľných útrobách sa skrýva poklad.

Aj preto dal jeho nový majiteľ Ján Jakub Löwenburg na konci 17. storočia preskúmať ruiny a hoci sa poklad v pravom slova zmysle nenašiel, v krypte medzi ostatnými rozpadnutými rakvami našli neporušené telo Žofie Bosniakovej. Zachovalo sa bez balzamovania, bez zásahu človeka.

Práve tento moment odštartoval legendu, ktorá pretrváva dodnes. Podľa niektorých išlo o dôkaz svätosti. Iní hľadali vysvetlenie vo vede. „Podľa ich záveru išlo o prírodnú mumifikáciu. Nasvedčovala tomu podľa nich hnedaská farba jej pokožky. Mumifikovalo ju podľa nich prostredie, v ktorom sa jej telo nachádzalo. Bola v ňom rovnaká teplota a prúdenie vzduchu. Išlo však o hodnotenie len na základe fotografie,“ spomína pre SME novinárka Oľga Prekopová.

Ani odborníci sa však dlhé roky nezhodli. Niektoré výskumy naznačovali, že telo si zachovalo dokonca elasticitu svalov, čo je pri podobných nálezoch výnimočné, pripomína pre Trnavskú univerzitu Mária Letzová, autorka prvého vedeckého spracovanie života Žofie Bosniakovej.

Aj preto sa medzi ľuďmi šírili rôzne predstavy. Od prirodzených procesov až po tie, ktoré mali bližšie k zázrakom.

Prečítajte si tiež: Mala byť domovom obrov a ukrývať Jánošíkov poklad. Slovenská Atlantída zmiatla archeológov aj historikov

Láskavá pani so svätožiarou

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…