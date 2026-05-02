Recept si priniesla z Maroka. Monika Hilmerová za málo peňazí navarí chutne a zdravo pre celú rodinu
Hotové jedlo rozvonia celú kuchyňu.
Hrianka s cesnakom, varené zemiaky v šupke s maslom či praženica z hríbov, ktoré ešte nedávno rástli v lese. Herečka Monika Hilmerová si pri týchto jedlách vybaví detstvo a chvíle strávené na chalupe. V kuchyni rada trávi čas dodnes a to aj vtedy, keď je unavená. Varenie ju totiž baví a blízko k nemu má aj jej manžel Jaro Bekr.
Chutne, zdravo a lacno
„Obidvaja veľmi radi varíme a striedame sa v kuchyni. Pre mňa je to veľmi príjemné, že Jaro rád varí, on navyše rád experimentuje. Hľadá nové veci a to je nesmierne príťažlivé. Je to prejav lásky a pozornosti, že mi niekedy urobí raňajky, obed alebo mi donesie jedlo do práce. Aj cez jedlo dokáže vyjadriť cit a pozornosť, starostlivosť o toho druhého človeka,“ prezradila magazínu Varecha.
Hoci mala v detstve s jedlom komplikovaný vzťah a pre chorobné nechutenstvo istý čas trvalo, kým sa z neho stal pôžitok, dnes je všetko inak. Monika Hilmerová už tipy z vlastnej kuchyne zdieľa aj na internete a nedávno fanúšikov potešila originálnym receptom, ktorý objavila na cestách.
„Pripravte si so mnou výborný a jednoduchý recept, ktorý som objavila v Maroku. Poznáte hrniec tajine? My sme ho dostali ako darček, keď sme ospevovali jedlá, čo sme v Maroku spoznali, ale môžete použiť aj klasickú nádobu na pečenie s pokrievkou. Za málo peňazí chutné a zdravé jedlo pre celú rodinu! Dobrú chuť,“ popriala svojim sledovateľom obľúbená herečka.