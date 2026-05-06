Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane
Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane
Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou. — Foto: Reprofoto z filmu Jáchyme, hoď ho stroje; Instagram @ludek_sobota

Český herec a komik spoznal svoju druhú manželku na pľaci počas natáčania filmu.

„Ženy sa mi vždy páčili. Niekde písali, že som ich mal asi tisíc. Neviem. Nikdy som to nepočítal,“ smial sa Luděk Sobota, keď spomínal na svoju povesť Casanovu. Český herec a komik sa prvýkrát ženil, keď bol mladý – mal 18 rokov a nerobil to preto, že by chcel. Jeho vtedajšia partnerka mu totiž oznámila že čaká bábätko. S Janou to však dopadlo neslávne, keď sa po rokoch prevalilo neuveriteľné tajomstvo. V živote obľúbeného umelca sa všetko zmenilo k lepšiemu až v momente, keď na pľaci spoznal študentku Adrianu. Stačilo, že jej požičal kabát.

Tréma a depresie

Rodák z Prahy už na základnej škole zabával spolužiakov aj učiteľky rozprávaním rodinných historiek. No napokon sa rozhodol študovať na dopravnej priemyslovke, keďže na strednú filmovú školu ho neprijali. Po maturite potom zamieril na DAMU (Divadelná fakulta Akadémie múzických umení, pozn. red.), na ktorej v roku 1966 absolvoval herectvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas štúdia sa po prvý raz u neho naplno začali prejavovať psychické problémy a tréma, ktorá ho potom sprevádzala celú jeho hereckú kariéru, postupne prerástla do depresívnych stavov. Na vrchole kariéry počas 70. a 80. rokov, keď sa Luďkovi Sobotovi hrnuli ponuky zo všetkých strán, natáčal množstvo filmov a mal desiatky divadelných predstavení mesačne, prišiel napokon zdravotný kolaps.

Slivovica ako prevencia

„Býval som obrovský trémista a keď som toho mal jedno obdobie strašne veľa, tridsať predstavení do mesiaca, do toho som točil filmy, hral v televízii, mal rozvrhnutý program na minúty, uprostred jedného predstavenia som skolaboval a skončil na koronárnej jednotke,“ priznal v rozhovore pre časopis Instinkt herec, ktorý potom skolaboval ešte asi päťkrát.

„Potom prichádzali hrozné depresie, neopísateľné stavy,“ dodal Luděk Sobota, ktorý si proti úzkostiam a zlej nálade pomáhal alkoholom, čo jeho situáciu zhoršilo. Niekoľkokrát musel navštíviť aj psychiatra. Depresie sa počas rokov napokon zbavil, piť alkohol ale úplne neprestal. „Abstinent zo mňa asi nikdy nebude. Rád si dám napríklad z preventívnych dôvodov panáka slivovice, pretože údajne spaľuje bacily. Do krčmy už ale nechodím skoro vôbec,“ priznal obľúbený český komik.

Helena aj Marie

Spočiatku to nemal ľahké ani v láske.

