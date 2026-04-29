Pripútajte sa, rodíme. Dovolenkárka Tina len pár minút pred pristátím odrodila zdravé dievčatko

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Pôrod dievčatka na palube lietadla.
Pri pôrode poslúžili aj šnúrky z topánok.

„Dobre, je čas. Musím tlačiť.“ V kabíne lietadla zavládlo napätie. Cestujúci sedeli pripútaní, posádka pripravovala lietadlo na pristátie a pilot sa blížil k dráhe letiska v Portlande. No zatiaľ čo sa všetci chystali na bezpečné pristávanie, na jednom sedadle sa odohrával úplne iný boj. Ako informovala agentúra AP, len niekoľko minút pred pristátím prišlo na svet za dramatických okolností malé dievčatko.

Mama s dcérkou. Foto: Facebook - Tina Fritz

Dve dovolenkárky

Pre Tinu Fritzovú a jej kolegyňu Kaarin Powellovú to mal byť obyčajný let, namiesto toho prežili dramatický príbeh, na ktorý nezabudnú do konca života. Dve profesionálne záchranárky sa vracali domov po dovolenke v Dominikánskej republike, keď sa počas letu ozvalo hlásenie ako z filmu. „Je na palube nejaký doktor?“ spýtala sa letuška a Tina s Kaarin okamžite vstali a išli pomôcť.

Krátko predtým sa starali o iného cestujúceho, ktorý mal zdravotné komplikácie. Situácia sa však rýchlo vyhrotila. „Personál sa spýtal, či by niekto mohol pomôcť cestujúcej v prednej časti lietadla, pretože rodí a kontrakcie má každé tri minúty,“ opísala Tina, ktorá vedela, že nemajú čas nazvyš.

Záchranárky s mamou a dcérou. Foto: Facebook - Tina Fritz

Šnúrky od topánok

Keď prišli k rodičke Ashley Blairovej, rýchlo pochopili, že pôrod sa už nedá zastaviť. Mladá žena cestovala dva týždne pred termínom z Atlanty do Portlandu za svojou mamou, ktorú chcela mať pri pôrode. A hoci jej do cieľa chýbalo už len pár minút, nakoniec začala rodiť na palube s ďalšími 153 cestujúcimi.

Posádka začala presúvať ľudí, aby v jednej časti lietadla vytvorili improvizovanú pôrodnú sálu a Tina s Kaarin sa pustili do pomoci aj bez základných zdravotníckych pomôcok. Nemali pripravené sterilné vybavenie, deky si požičali od ostatných pasažierov a ako škrtidlo im poslúžili šnúrky z topánok, ktoré využili aj na podviazanie pupočnej šnúry.

