Plastická chirurgička Brezová: Mladým dievčatám vysvetľujem, že každá je krásna niečím iným
Uznávaná lekárka vníma v posledných rokoch veľký návrat k prirodzenosti.
„Estetická medicína aj plastická chirurgia sa za posledné roky výrazne posunuli. Veľmi vnímam návrat k prirodzenosti,“ hovorí Barbora Brezová. Plastickú chirurgičku spoznalo množstvo Slovákov vďaka jej účinkovaniu v relácii STVR, kde sa vyjadruje k rôznym témam v oblasti medicíny. V rozhovore pre Nový Čas sa otvorene vyjadrila aj k tomu, čo si myslí o úpravách na čoraz mladších ročníkoch.
Návrat k prirodzenosti
Lekárka Barbora Brezová, ktorá sa špecializuje na plastickú chirurgiu, sa už niekoľko rokov objavuje v relácii verejnoprávnej televízie Záhady tela. Keď ju do relácie oslovili, bola evidovaná v kastingovej agentúre ešte z čias vysokej školy.
„Mali o mne základné informácie vrátane toho, že som vyštudovala medicínu. Do projektu hľadali práve človeka s medicínskym vzdelaním, takže ma oslovili cez agentúru. Následne som absolvovala kamerové skúšky a dodnes si pamätám, aký stres som pred kamerou mala. Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť, ale som veľmi rada, že to vyšlo a že táto spolupráca trvá už toľko rokov,“ zaspomínala si na svoje začiatky v televízii a dodala, že oproti jej každodennej práci je to vždy pre ňu príjemná zmena.
Plastická chirurgia a estetická medicína zažívajú na Slovensku za posledné roky výrazný vzostup a "vylepšovať" sa dávajú aj čoraz mladšie ročníky. Existuje podľa nej teda obdobie, kedy je na niečo takéto skoro? „Určite áno,“ hovorí Barbora Brezová, zároveň však prízvukuje, že tieto oblasti sa v posledných rokoch výrazne posunuli. Pociťuje veľký návrat k prirodzenosti, respektíve k prirodzene pôsobiacim výsledkom, čo ju osobne veľmi teší.