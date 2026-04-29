Použila falošné meno a utiekla do Európy. Amber Heard si po trpkom rozvode s Deppom vybrala iný život
Herečka o návrate na filmové plátna neuvažuje.
Prechádzky po červenom koberci sú minulosťou a dnes si užíva varenie, domácnosť a starostlivosť o tri deti. Herečka Amber Heard sa po mediálne prepieranom rozvode s Johnny Deppom rozhodla, že sa stiahne od úzadia. Odišla zo Spojených štátov a dnes žije nenápadným životom – ani jej blízki susedia netušia, kto vlastne je.
Na čiernej listine
Herečka Amber Heard oslávila koncom apríla 40 rokov a po dlhom období na výslní si užíva život bez reflektorov, keď sa môže vybrať kamkoľvek a nikto o jej identite netuší.
Jej posledné dva filmy, ktoré vyšli ešte v roku 2023, u kritikov pohoreli a vyzerá to, že jej herecká kariéra stagnuje. Aj niektorí ľudia z pozadia Hollywoodu tvrdia, že sa ocitla na čiernej listine a ponuky sa jej hrnúť rozhodne nebudú. Manželstvo s Johnny Deppom po štvorročnom vzťahu vydržalo len ďalší rok. Herečka si počas súdneho procesu, ktorého dokument vyšiel aj na Netflixe, užila nielen pozornosť bulvárnych médií, ale aj spŕšku nenávisti v internetovom priestore.
Útek do Španielska
Bezprostredne po procese našla nové útočisko na španielskom ostrove Malorka, kde si prenajala nehnuteľnosť pod novým menom – Martha Jane Cannary. Po čase sa už s prvou dcérou Oonagh Paige, ktorú jej porodila náhradná matka, premiestnila do Madridu, kde pobýva dodnes.
Bez rozruchu a publicity zanechala život v Hollywoode a začala budovať nový pokojný v Španielsku. „Proces bol mimoriadne stresujúci a chcela začať odznova. Má novú energiu a chce sa sústrediť na veci, ktoré miluje,“ povedal magazínu People zdroj z jej okolia.
Pred dvomi rokmi si za takmer dva milióny eur kúpila nehnuteľnosť v prominentnej štvrti v Madride, ktorú obľubujú aj futbalisti, milionári a domáci politici. Užívajú si pokoj, ale sú stále v dobrej dostupnosti do centra. Nový domov tesne po presťahovaní ešte zvykli obklopovať paparazzi, teraz už nikto.