Má to výhody, ale úsilím sa vypracuje aj sám. Syn Patrika Švajdu odhalil pravdu o živote so známym otcom
Čo prezradil syn Patrika Švajdu?
Nepovedal, že by mal vďaka nemu konexie, ale chápe, že isté výhody z toho plynú. Cestu životom si však Samuel, syn Patrika Švajdu, chce raziť vlastnú. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, aké bolo dospievanie v tieni slávneho otca a čo si myslí o výhodách, keď má dieťa rodiča známeho z médií.
Paťo a Samo
Ešte predtým, ako sa Patrik Švajda dal dokopy so Zlaticou Puškárovou, bol ženatý so Slavomírou. Z prvého manželstva má moderátor a dlhoročná tvár hlavnej spravodajskej relácie TV Markíza dvoch synov: staršieho Patrika, ktorý z neho v roku 2022 urobil starého otca, a mladšieho Samuela.
Práve mladší z dvojice sa teraz objavil na červenom koberci, keď zavítal na priamy prenos obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. V jednom z rozhovorov potom okrem iného prezradil aj to, aké bolo vyrastať s vedomím, že jeho otec je mediálne známy.
Vlastná cesta
„Je to fakt, že sú moji rodičia mediálne známi, ale čo sa týka môjho vnímania v dospievaní, tak človek na to nereaguje alebo teda si nepripúšťa nejaký väčší tlak,“ povedal pre Nový Čas Samuel, ktorý v tom má jasno.