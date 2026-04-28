Teraz ti budem väčšou oporou doma. Gabika Marcinková pred zrakmi všetkých vyznala lásku novému priateľovi
Po rozchode s exmanželom sa herečka dala dokopy so známym choreografom.
V uplynulom ôsmom kole obľúbenej tanečnou šou Let’s Dance sa so súťažou musela rozlúčiť Gabika Marcinková spolu so svojím tanečným partnerom Jaroslavom Ihringom. Ako píše portál Topky.sk, známa herečka na konci svojej tanečnej cesty neskrývala slzy dojatia a vo svojej ďakovnej reči adresovala krásne slová aj svojmu partnerovi, choreografovi Miňovi Kerešovi. Pred zrakmi divákov mu totiž verejne vyjavila svoje city a zároveň tak naznačila, že ich vzťah sa možno posunul o level vyššie.
Išla by robiť aj komparz
Herečka sa na parkete predviedla už v minulosti, keď tancovala v Let's Dance v roku 2023 s Matyášom Adamcom. Vďaka svojmu talentu a disciplíne bola vtedy od začiatku považovaná za jednu z najväčších favoritiek súťaže, čo sa neskôr aj potvrdilo. Obsadila totiž druhé miesto.
V jedenástej sérii sa do šou vrátila vo veľkom štýle a ako prezradila, keď prišla ponuka na účinkovanie, ani na chvíľočku nad svojou účasťou nezaváhala. „Bola to jednoznačná odpoveď. Ja by som sem prišla aj komparz robiť, ktorý by tlieskal, aby som tu mohla byť,“ priznala s úsmevom v rozhovore pre portál Diva.sk umelkyňa, ktorej tanečná púť sa však v ôsmom kole definitívne skončila.
Gabikina rozlúčka so súťažou sa niesla v emotívnom duchu a obľúbená herečka neskrývala slzy dojatia. „Ďakujeme milí diváci, milá porota, že ste nás posunuli tak ďaleko. Ďakujeme za všetky krásne správy. Ďakujem ti, Jaro, že to mohlo byť s tebou, veľa som sa naučila, veľmi ma to bavilo, užila som si každý jeden tanec, každý jeden bol pre mňa v niečom výzvou,“ hovorila vo svojej ďakovnej reči Gabika Marcinková, ktorá nezabudla ani na svojho partnera, choreografa Miňa Kereša.