Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová
Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová — Foto: Chat GPT/ Dobré noviny; Reprofoto YouTube - Crime Zone (Kidnapped & Buried Alive: The Unbelievable Story of Barbara Mackle)

Pod zemou myslela na jedinú vec.

„Zvuk padajúcej hliny sa vzďaľoval čoraz viac. Nakoniec som už nad sebou nič nepočula. A ešte dlho potom som kričala.“ Takto si Barbara Jane Mackleová po rokoch spomínala na moment, keď ju únoscovia zavreli do drevenej debny, zakopali pod zem a nechali napospas smrti. Mala len 20 rokov, keď sa jej život zmenil na nočnú moru, ktorú by si nedokázal predstaviť ani scenárista thrilleru. V čase, keď Slovensko zasiahla bizarná kauza z Bijacoviec, kde rodina tvrdí, že z hrobu otca počula buchot, sa opäť vynára jeden z najdesivejších prípadov v dejinách kriminalistiky. Kým slovenský prípad vyvolal otázky a špekulácie, Barbarin príbeh bol desivou realitou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa People are the Worst Podcast (@peoplearetheworst_pod)

Tešila sa na Vianoce

Podľa magazínu TIME sa písal december 1968 a Barbara, dcéra bohatého developera Roberta Mackla, sa pripravovala na vianočné sviatky. Študentka Emory University sa počas skúškového obdobia necítila dobre, a tak zavolala svojej matke Jane, aby po ňu prišla a odviezla ju domov na Floridu. Keďže cesta bola dlhá, rozhodli sa prespať v moteli neďaleko univerzity a vyraziť až ráno. Večer sa ešte v moteli zastavil Barbarin priateľ Stewart, no nič nenasvedčovalo tomu, že sa ich životy o pár hodín obrátia naruby. Bolo krátko po štvrtej ráno, keď niekto zaklopal na dvere motelovej izby.

Mary Vincentová a Lawrence Singleton
Prečítajte si tiež: Prežila útok muža, ktorý jej odsekol ruky. Jej silný príbeh pohol celým súdnictvom a má šťastný koniec

Muž za dverami sa predstavil ako detektív a tvrdil, že Stewart mal autonehodu. Jane Mackleová v strachu o dcérinho priateľa otvorila dvere, no namiesto policajta do izby vtrhol maskovaný muž so zbraňou a žena v lyžiarskej kukle. Jane omráčili chloroformom, zviazali ju a bezmocnú nechali na posteli. „Myslela som si, že zomriem,“ priznala neskôr matka, keď opisovala tie sekundy hrôzy. Barbaru medzitým násilím odviedli do auta a odviezli preč.

Kričala a kričala

Jej matke sa podarilo oslobodiť len o niekoľko minút neskôr a okamžite kontaktovala políciu. V tom čase však už Barbara smerovala desiatky kilometrov severne od Atlanty, kde únoscovia pripravili miesto, ktoré sa malo stať jej hrobom. Gary Steven Krist a Ruth Eisemann-Schierová mali všetko premyslené.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

