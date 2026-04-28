Mnohí ich berú ako samozrejmosť. Farmaceutka Lucia vysvetľuje, prečo by aj vitamíny mal schváliť lekár
Dobrý úmysel nestačí.
Siahame po nich s pocitom, že robíme niečo pre svoje zdravie. Vitamíny a výživové doplnky sa stali bežnou súčasťou dní, no odborníci upozorňujú, že nie vždy ide o neškodnú pomoc. V niektorých prípadoch si nimi môžeme uškodiť viac, než by sme čakali.
Farmaceutka Lucia Novotná pre portál Interez upozorňuje, že najväčší problém vzniká vtedy, keď si ľudia nastavujú dávkovanie sami. Bez vyšetrení či odporúčania lekára tak často užívajú látky, ktoré ich telo vôbec nepotrebuje – a práve vtedy sa môže začať problém.
Nenápadné riziko
Ako vysvetlila odborníčka, nadbytok vitamínov v organizme nie je len teoretický pojem. „Problém predstavuje nadmerné množstvo vitamínu v tele, ktoré sa odborne nazýva hypervitaminóza,“ priblížila v rozhovore. Nie všetky vitamíny sa správajú rovnako. Tie rozpustné vo vode sa z tela väčšinou vylúčia, no ani ich nadmerné užívanie nie je bez následkov – môže zaťažovať obličky a viesť k tráviacim ťažkostiam.
Oveľa väčšiu pozornosť si však zaslúžia vitamíny rozpustné v tukoch. Práve tie sa totiž v tele ukladajú a pri dlhodobom nadbytku môžu pôsobiť toxicky.