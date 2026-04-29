Myslela si, že je nevyliečiteľne chorá a budila sa na bolesť. Lenka Šóošová pochopila, že nie je pokazená
Myslela si, že je nevyliečiteľne chorá a budila sa na bolesť. Lenka Šóošová pochopila, že nie je pokazená
Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Lenka Raimanová Šóošová.
Lenka Raimanová Šóošová. — Foto: Instagram - @enkasoosova; @moja_menopauza

Ako keby sa odpojil kábel medzi telom a hlavou, opísala realitu.

Tvoje telo sa mení, tvoja podstata zostáva – stále som to ja. To je heslo kampane Moja, ktorá chce vytvoriť podporu pre ženy v perimenopauze, v období, keď zaznamenávajú výrazné zmeny na svojom zdraví. „V spoločnosti, kde sa o menopauze hovorí pošepky (ak vôbec), sme sa rozhodli vytvoriť niečo, čo tu doteraz chýbalo – platformu, ktorá stojí pevne na strane žien a ich jedinečných potrieb v tomto životnom období,“ uviedli autorky, medzi ktoré sa pridala aj obľúbená moderátorka Lenka Raimanová Šóošová, ktorá prehovorila o svojej vlastnej skúsenosti. Prvé príznaky v nej vyvolali strach a dokonca mala pocit, že trpí nevyliečiteľnou chorobou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolesti, ktoré boli obrovské

„Začalo sa to tým, že som mala pocit, že nič nestíham, že veľa vecí zabúdam. Zrazu pochybujem o tom, či som dobre oblečená, či táto farba ladí s touto, či čo som povedala, či to bolo v poriadku alebo som to mala povedať inak. To pochybovanie sa znásobilo. Až keď som si začala o tom čítať, pochopila som, že ide o nové obdobie v mojom živote,“ priznala vo videu na profile Moja menopauza.

Menopauza prichádza najčastejšie medzi 45. až 55. rokom života a sprevádza ju pokles ženských hormónov, čo môže vyvolať rôzne ťažkosti od návalov tepla cez poruchy spánku až po zmeny nálad. Perimenopauza je prechodné obdobie pred samotnou menopauzou, keď sa v tele ženy začínajú meniť hladiny hormónov – najmä estrogénu a progesterónu. V tomto čase môžu prichádzať nepravidelné menštruácie, zmeny nálad, návaly tepla, problémy so spánkom či iné príznaky, ktoré súvisia s hormonálnou nerovnováhou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenka Šóošová prezradila, že ju trápili najmä bolesti kĺbov, búšenie srdca, zabúdanie či bolesti hlavy. „Extrémne ma bolia kĺby. Ja sa budím na to, že raz sú to kolená, potom sú to lakte, potom sú to bedrové kĺby. Bolesti hlavy obrovské,“ vysvetlila Lenka, ktorá sa obávala, že ide o vážne ochorenie. Perimenopauza sa objavuje zvyčajne v štyridsiatke, no u niektorých žien môže prísť aj skôr a trvať môže od pár mesiacov až po roky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návaly pochybností

„Niečo sa vo mne vyplo. Ako keby sa odpojil kábel medzi telom a hlavou. Kedy presne? Možno medzi jednou poradou a chvíľou, keď som odpratala posledný tanier do umývačky. Najprv som tomu nerozumela. Len som si všimla, že veci, ktoré mi inokedy išli ľahko, mi zrazu kladú odpor,“ prezradila Lenka a dodala, že perimenopauza nie je len o návale tepla, ale aj o návale pochybností. Zlom prišiel vo chvíli, keď si uvedomila, že „nie je pokazená“.

To je nápad!

Nedávajte SOLAMYL len do omáčok, toto je FANTÁZIA: 14 účinkov, ktoré bude velebiť!

Minulý rok boli skoro zem a kvitli NONSTOP od jari až do novembra: Môj recept na bujaré kvitnutie ťahavých muškátov!

Vaječné škrupinky sú veľmi cenné hnojivo, ale väčšina ľudí ich používa ZLE: Rastliny z nich nemajú NIČ!

Takto kedysi vyzerali detské jasle a škôlky za čias socializmu: Mnohí sme tam našli kamarátov na celý život!

Plný hrniec

Žiadne mlieko, žiadna cibuľa: Bravčové mäso marinujem len takto a výsledok je úžasný!

PIZZA lenivej ženy: Nič, len nalejete na plech, pridáte oblohu a viac sa nestaráte, klasika z kysnutého cesta nikomu nechýba!

Žiadne ROŽKY ani múka: Fašírky pripravujem len takto. Tajná prísada pre dokonalú chuť!

Prečo som tento recept nepoznala skôr? Lacné, sýte a vynikajúce jedlo pre celú rodinu z 1 misy!

Zdravé tipy

SIRUP ZO SMREKOVÝCH VÝHONKOV: Storočný recept, ktorý lieči astmu a všetky respiračné choroby!

Takýto SPÁNOK vedie k cukrovke a vysokému krvnému tlaku: Venujte tomu pozornosť!

Mega chutné pesto z MLADEJ ŽIHĽAVY – nesmierne zdravé: 5 minút roboty a máte najlepšiu nátierku na chlebíčky!

Zberajte na jar TÚTO rastlinu, postaví na nohy aj mŕtveho – hovorí staré príslovie: Regeneruje tkanivá, hojí kosti a lieči pľúca!

