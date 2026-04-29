Najväčší vrah bol Hitler, tak si ho dal vytetovať. Nelu Slovákovú očaril Radek, ktorý si priznal svoje chyby
Známa česká influencerka našla svoje šťastie na druhýkrát.
„Radek hovorí, že je šťastný, že má konečne dievča, ktoré na prípravu potrebuje 20 minút,“ smeje sa Nela Slováková v rozhovore pre Expres.cz, ktorá prežíva šťastné obdobie pri úspešnom zápasníkovi. Kontroverznú povesť však nemá iba influencerka, ktorá si nedáva servítky pred ústa a spája sa s ňou viacero káuz, ale aj jej partner.
Radek Roušal si pred rokmi poriadne zavaril, čo dokonca viedlo k zrušeniu jeho zápasu. Médiá totiž upozornili na to, že na ruke mal vytetovanú podobizeň Adolfa Hitlera. Zápasník si vtedy poriadne nasypal popol na hlavu. „Bol som blázon,“ priznal športovec, pre ktorého vraj bolo tetovanie spomienkou na niektoré zážitky z detstva. Dnes už sa pozerá do budúcnosti a tú si zatiaľ predstavuje práve s Nelou Slovákovou, ktorá má na adresu Radka iba pekné slová.
Rúška či falošný Louis Vuitton
Rodáčka z moravského Kyjova sa do povedomia verejnosti dostala po tom, ako vyhrala reality šou Hotel Paradise. Po skončení súťaže sa Nela Slováková začala aktívne venovať sociálnym sieťam, kde nadviazala kľúčové spolupráce a začala podnikať s vlastnou značkou. S jej menom sa však spájajú aj viaceré kauzy.
V období pandémie začala napríklad predávať dezinfekčné gély a rúška s aktívnym striebrom, o ktorých zložení sa dlhodobo debatovalo. Zákazníci sa tiež sťažovali na vysoké ceny, dodanie či vrátenie objednávky. V médiách bola v roku 2021 prepieraná aj ďalšia jej kauza. Influencerka tvrdila, že svoje outfity šije z látky luxusnej francúzskej značky Louis Vuitton, módny dom sa však voči jej tvrdeniam ohradil a uviedol, že žiadne látky na ďalší predaj neposkytuje.
Práca aj láska
Okrem toho je Nela Slováková známa aj kontroverznými vyjadreniami na sociálnych sieťach, kde sa často obúva do iných známych osobností. A veľkú fanúšikovskú základňu – na Instagrame ju sleduje viac ako 626-tisíc ľudí – si vybudovala aj vďaka tomu, že rada vystavuje na obdiv svoje krivky, ktoré sú často viac odhalené než zahalené.
Zo svojej povesti si však plavovlasá influencerka nič nerobí, žije si svoj život a popri práci nezabúda ani na lásku. Pred dvomi rokmi však musela prehltnúť jednu horkú pilulku. Po siedmich rokoch totiž skončil jej vzťah s hokejistom Lukášom Kozákom.