Fuj, nechutné, píšu jej ľudia. Rumer Willisová dojčí trojročnú dcérku a na kritiku reaguje nekompromisne
„Fuj, nechutné.“ Aj takéto odkazy si našla Rumer Willisová pod videom, na ktorom dojčí svoju takmer trojročnú dcérku Louettu. Kým jedni jej príspevok ocenili ako dôležitý krok k normalizácii dojčenia, iní jej rodičovské rozhodnutie ostro odsúdili. Herečka však dala jasne najavo, že hranice svojho materstva si určuje sama a svetu poslala silný odkaz.
Reakcie hejterov
Najstaršia dcéra Brucea Willisa a Demi Moore zverejnila na Instagrame autentické zábery zo svojho každodenného života. Na záberoch dojčí dcérku Lou, ktorá už čoskoro oslávi tretie narodeniny. Práve vek dcéry sa stal spúšťačom ostrých reakcií. Kým jedni považovali video za krásny obraz materstva, iní ho označili za nevhodný. „Som za dojčenie, ale toto je už zvláštne,“ napísala jedna komentujúca. „Je krásne, že dojčíš, ale tvoja dcéra je už na to pristará. Je to až trochu strašidelné,“ odkázala ďalšia a pod príspevkom sa objavili aj oveľa tvrdšie slová. „Dúfam, že má dcéra poriadne ostré zuby,“ písali neprajníci.
Nie je to prvýkrát, čo sa Rumer Willisová stala terčom kritiky. Už minulý rok čelila podobným reakciám po tom, ako zverejnila fotografiu z New Yorku, na ktorej dojčila vtedy 17-mesačnú Louettu. Aj vtedy sa našli ľudia, ktorí tvrdili, že „už je na to veľká“ alebo že podobné fotografie sú na sociálnych sieťach „absolútne zbytočné“.
Názory odborníkov
Willisová sa rozhodla mlčať len chvíľu a k dojčiacim záberom teraz pripojila dodatočný klip z TikToku, v ktorom žena vysvetľuje rozdiel medzi tým, čo je „moja vec“ a čo „tvoja vec“. Pointa bola jasná – starajte sa o vlastný život. „Nebudem sa za to ospravedlňovať,“ dodala Rumer, ktorej sa mnohé mamy zastali. „Stále dojčím svoju štvorapolročnú dcéru. Každý nech robí to, čo funguje pre jeho rodinu,“ odkázala jedna z fanúšičiek.
Kým internet diskutuje o tom, čo je „normálne“, odborníci majú v tejto téme jasný názor.