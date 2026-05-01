Vyzerá ako obľúbená pochúťka, no môže zabíjať. Nenápadnú hubu z našich lesov do košíka určite nevkladajte

Český moderátor Honza Musil s exmanželkou Ivetou / S partnerom Jakubom

Doma ho čakala žena, on sa zaľúbil do slovenského vojaka. Moderátor Musil Ivetku dodnes obdivuje

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Bodnú ranu srdca zašil priamo na ulici a zachránil mladíkovi život. Lekár predviedol neuveriteľný výkon

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik, @wirestock

Aj skúsení hubári sa môžu pomýliť.

Sezóna húb sa pomaly rozbieha a mnohí milovníci lesa už vyrážajú za prvými jarnými úlovkami. Práve v tomto období však číha nenápadné riziko, ktoré dokáže oklamať aj skúsenejších hubárov. Medzi vyhľadávanými smrčkami sa totiž objavuje huba, ktorá je na pohľad veľmi podobná – no jej konzumácia môže mať vážne následky.

Odborníci upozorňujú najmä na ušiak obyčajný, ktorý si ľudia často pomýlia s jedlým smrčkom. Hoci ide o zdanlivo drobný detail, rozdiel medzi nimi môže rozhodovať o vašom zdraví či dokonca živote.

Nebezpečný dvojník

Ako uvádza poľský portál polsatnews.pl, na prvý pohľad si ich môže pomýliť takmer každý. Kým smrčok má typickú štruktúru pripomínajúcu včelí plást, ušiak obyčajný má klobúk zvlnený, nepravidelný a často pripomína mozog. Rozdiely sú aj vo farbe či tvare, no pri mladých alebo poškodených hubách nemusia byť zjavné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práve preto odborníci upozorňujú, že najmä menej skúsení hubári by mali byť mimoriadne opatrní. Ich rozdiely môžu byť v praxi ťažko rozpoznateľné.

Jed podobný zložkám raketového paliva

Nebezpečenstvo sa ukrýva v toxíne nazývanom gyromitrín. Ten sa v ľudskom tele mení na látku podobnú zložkám raketového paliva, konkrétne monometylhydrazín. Ide o silný neurotoxín aj hepatotoxín, ktorý poškodzuje nervový systém aj pečeň.

Vľavo ušiak obyčajný / Vpravo smrčok. Foto: Wikipedia Commons @Bernd Haynold

Príznaky otravy sa nemusia objaviť okamžite. Podľa odborníkov prichádzajú často až po niekoľkých hodinách a zahŕňajú silné bolesti brucha, vracanie, závraty či kŕče. V ťažších prípadoch môže dôjsť k poškodeniu vnútorných orgánov a ohrozeniu života.

Každá minúta rozhoduje

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…