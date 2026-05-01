Vyzerá ako obľúbená pochúťka, no môže zabíjať. Nenápadnú hubu z našich lesov do košíka určite nevkladajte
Aj skúsení hubári sa môžu pomýliť.
Sezóna húb sa pomaly rozbieha a mnohí milovníci lesa už vyrážajú za prvými jarnými úlovkami. Práve v tomto období však číha nenápadné riziko, ktoré dokáže oklamať aj skúsenejších hubárov. Medzi vyhľadávanými smrčkami sa totiž objavuje huba, ktorá je na pohľad veľmi podobná – no jej konzumácia môže mať vážne následky.
Odborníci upozorňujú najmä na ušiak obyčajný, ktorý si ľudia často pomýlia s jedlým smrčkom. Hoci ide o zdanlivo drobný detail, rozdiel medzi nimi môže rozhodovať o vašom zdraví či dokonca živote.
Nebezpečný dvojník
Ako uvádza poľský portál polsatnews.pl, na prvý pohľad si ich môže pomýliť takmer každý. Kým smrčok má typickú štruktúru pripomínajúcu včelí plást, ušiak obyčajný má klobúk zvlnený, nepravidelný a často pripomína mozog. Rozdiely sú aj vo farbe či tvare, no pri mladých alebo poškodených hubách nemusia byť zjavné.
Práve preto odborníci upozorňujú, že najmä menej skúsení hubári by mali byť mimoriadne opatrní. Ich rozdiely môžu byť v praxi ťažko rozpoznateľné.
Jed podobný zložkám raketového paliva
Nebezpečenstvo sa ukrýva v toxíne nazývanom gyromitrín. Ten sa v ľudskom tele mení na látku podobnú zložkám raketového paliva, konkrétne monometylhydrazín. Ide o silný neurotoxín aj hepatotoxín, ktorý poškodzuje nervový systém aj pečeň.
Príznaky otravy sa nemusia objaviť okamžite. Podľa odborníkov prichádzajú často až po niekoľkých hodinách a zahŕňajú silné bolesti brucha, vracanie, závraty či kŕče. V ťažších prípadoch môže dôjsť k poškodeniu vnútorných orgánov a ohrozeniu života.