Sľúbil jej modré z neba, potom pritvrdil. Katka si písala s romantickým podvodníkom a odkryla jeho triky
Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Hádanka.

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Natália Puklušová používa pri výchove svojej dcérky svojské metódy.

Dojčila v kostole, ľudia sa pohoršovali. Natália Puklušová vie, že ani Ježiško nevyrastal na umelom mlieku

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Marta Skarlandtová a Karel Gott.

Vyfajčila som si rakovinu. Legendárna hlásateľka pochopila, že človek nedokáže byť ako robot

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ľudia verili, že ide o slzy nešťastného grófa. Záhadný úkaz z Bojníc mal napokon prekvapivé vysvetlenie

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

— Foto: Freepik, Unsplash/Bermix Studio

Odvážna reportérka vo svojom texte opísala, čím všetkým si prešla a na čo by si podľa nej mala dať pozor každá osamelá žena.

Tri týždne bola v intenzívnej komunikácii s romantickým podvodníkom. Reportérka Aktuality.sk Katarína Runnová vo svojom texte neskôr zhrnula, čím všetkým si počas rozhovorov s neznámym mužom prešla a aké veci jej udreli do očí. Ak si píšete s potenciálnym nápadníkom zo zahraničia, ktorého osobne nepoznáte, na tieto veci by ste si mali dať pozor. Môže totiž ísť o podvod.

Foto: Unsplash/ochimax studio

Volal sa Giovanni Antonio a vydával sa za vojenského chirurga. Na prvý pohľad atraktívny muž oslovil Katarínu po slovinsky, a tak sa ho opýtala, či nevie hovoriť aj po slovensky. Krátko nato jej pípla správa: „Moja drahá, viem hovoriť trochu po slovensky, pretože som bol vo vašej krajine pred 9 mesiacmi. Bol som tam len 1 mesiac predtým, ako som prišiel do Sýrie.“ Pochválila ho, že na to, že bol v našej krajine len tak krátko, ovláda slovenčinu celkom dobre. „Samozrejme, vedela som, že na komunikáciu využíva online prekladač, čo sa počas našej komunikácie potvrdilo niekoľkokrát,“ ozrejmuje vo svojom článku reportérka, ktorú v neskorších správach dotyčný neraz oslovil ‚med‘ alebo ‚dieťa‘ – neuvedomil si totiž, že anglické ‚honey‘ a ‚baby‘ sa na Slovensku neprekladajú doslovne.

Hneď na začiatku sa Katka snažila zistiť, čo Giovanniho viedlo k tomu, aby si ju pridal do priateľov, na čo jej odpovedal stručne a jasne. Jednoducho chcel, aby boli priatelia a následne jej začal bez vyzvania písať veci o sebe a svojej minulosti. Už počas prvého dňa sa dozvedela, že 51-ročný Antonio je lekár pôvodom z Ríma, ovláda 4 jazyky a aktuálne je na ročnej misii v Sýrii, do konca ktorej mu zostávajú ešte tri mesiace. Prezradil jej tiež, že pred 4 rokmi prišiel o manželku kvôli rakovine a odvtedy je slobodný. Tvrdil tiež, že má sedemročného syna, ktorý počas jeho misie študuje na internátnej škole v Ríme, pričom svoju výpoveď podložil aj sériou fotografií.

Premyslené kroky

Potom začal zisťovať veci o Kataríne – pýtal sa jej na vek, hobby, obľúbenú farbu, deň narodenín i to, či má napríklad auto. „Pochopila som, že na otázku typu ‚Pošleš mi peniaze?‘ si ešte nejaký čas budem musieť počkať,“ poznamenala reportérka, ktorá medzičasom o podvodníkoch hovorila aj s odborníčkou z platformy IP-čko a tá jej potvrdila, že práve takto sa podvodník snaží napojiť na svoju obeť.

Daniela Peštová so synom Yannickom.
Prečítajte si tiež: Daniela Peštová o rozvode s podvodníkom: Cez deň nahodila hrdinský úsmev, v noci zaspávala s plačom

„Ak sa vám aj jeho otázky na prvý pohľad zdajú bizarné alebo povrchné, on nimi niečo sleduje. Ak mu poviete, že rada beháte alebo máte rada Sacherovu tortu, on vám napíše, že hneď, keď príde, si spolu pôjdete zabehať alebo si spolu dáte tú najlepšiu Sacherovu tortu. Napojí sa na vás, dá vám najavo, že vás počúva, a to je to, čím si vás získava. Ak od vás zisťuje, aká je vaša obľúbená farba, môže sa stať, že zrazu vám v správach začnú pristávať srdiečka v tejto farbe a podobne,“ vysvetlila Kataríne Zuzana Juráneková.

Prvé kontrolky

To je nápad!

Chcete, aby vám orchidea kvitla celý rok? Stačí sa pri každej rastline držať tejto zásady, nič viac – môže mať aj 40 kvetov!

MUŠKÁTY mi kvitnú nonstop od jari až do novembra: Musím sa podeliť o môj recept na bujaré kvitnutie ťahavých muškátov!

Všetci ospevujú ocot, ale toto je stokrát lepšie: Žena opravára práčok ma naučila, ako najrýchlejšie vyčistiť celú práčku!

Vošky na ružiach už neriešim, vďaka rade záhradkárky mám čistý celý dvor bez chémie: Najsilnejší LIKVIÁTOR vošiek za pár centov!

Plný hrniec

Viete, prečo treba pridať do cesta OCOT? Je to hlavný dôvod, prečo sú babkine buchty vždy tak nadýchané a vzdušné!

Koláč za 5 MINÚT BEZ MÚKY a CUKRU: Tento týždeň ho robím už tretíkrát a stále nemáme dosť – len banán, kakao, 2 vajcia!

15-minútové langoše z kypriaceho prášku: Treba ochutnať, sú výborné!

LEGENDÁRNE zemiakové rezne podľa starých materí: Robím vždy na najväčšej panvici, ktorú doma máme!

Zdravé tipy

Zberajte na jar TÚTO rastlinu, postaví na nohy aj mŕtveho – hovorí staré príslovie: Regeneruje tkanivá, hojí kosti a lieči pľúca!

Najlepšia rada, ako zastaviť vypadávanie vlasov: Stačí zmiešať tieto 3 veci, to je všetko – výsledky už po 2 týždňoch!

Zalejte kvety orgovánu obyčajnou alpu a zapamätajte si tento recept na celý život: Pomoc do každej rodiny!

SIRUP z jarného orgovánu: Hneď si zapíšte RECEPT, pretože lieči mnohé choroby a odstráni nespavosť!

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…