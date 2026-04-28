Hlavné je, aby nezbabkovatela. Katka Brychtová po 36 rokoch s Ivanom vie, čo je vo vzťahu podstatné
Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Marta Skarlandtová a Karel Gott.

Vyfajčila som si rakovinu. Legendárna hlásateľka pochopila, že človek nedokáže byť ako robot

Zuzana Hajdu.

Tridsať dní nezdvíhala telefón a Egypťan sa nevzdal. Jojkárka Zuzana Hajdu vie, čo s človekom spraví ego

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Hádanka.

Televízna moderátorka Jana Adamcová / Pablo Escobar

Jana z Bardejova očarila syna narkobaróna Pabla Escobara. V Kolumbii s ním prežila príbeh ako z filmu

Zdena Studenková.

Zrušila hrobové miesto a chce skončiť zakázaným spôsobom. Zdena Studenková svoje bolesti nikdy neukázala

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Hádanka.

Katka Brychtová našla šťastie pri Ivanovi. — Foto: Wikimedia Commons, Bratislavská župa, Instagram @ katarinabrychtova

Moderátorka a jej manžel sú spolu 36 rokov.

Rokmi som sa naučila, že niektoré boje netreba ani začínať a veci radšej vyriešiť iným spôsobom, vraví Katka Brychtová v rozhovore pre SME Žena, keď príde reč na jej muža Ivana. Za prednostu chirurgie na bratislavských Kramároch sa vydávala ako dvadsaťjedenročná a nikdy to neoľutovala, hoci ani ich manželstvo sa nezaobišlo bez problémov.

A hoci sa istý čas spomínalo aj slovo rozvod, prekonali aj tieto náročnejšie momenty a uvedomili si, čo je vo vzťahu naozaj dôležité. Manželstvo im vraj funguje aj vďaka tomu, že obľúbená herečka a moderátorka vie, kedy je jej manžel najspokojnejší.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prežívala to intenzívne

Katka Brychtová sa do povedomia televíznych divákov nezmazateľne zapísala najmä moderovaním relácie Pošta pre teba, v ktorej dlhé roky pomáhala ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedeli a ktorým osud doprial viac starostí ako radosti. Počas desaťročnej púte na obrazovkách verejnoprávnej televízie sa Katke podarilo spojiť a dať dokopy mnohé pohádané rodiny, stratených príbuzných či kamarátov. Išlo o ľudí, ktorí si mali čo povedať, ale až v Pošte pre teba na to našli odvahu.

Relácia tak z moderátorky navždy spravila nezabudnuteľnú. „Zo začiatku som všetky príbehy naozaj prežívala veľmi intenzívne. Dlho som si ich v sebe nosila, síce som sa snažila púšťať tie emócie von, aby ma neničili, ale úplne sa to nedalo. Keď sme riešili nejaký ťažký osud, tak sa ma úplne prirodzene dotkol,“ priznala Katka v rozhovore pre Rytmus života.

Katka Brychtová prezradila, čo jej zachránilo manželstvo.
Prečítajte si tiež: Manželstvo jej zachránila jedna veta. Katka Brychtová po Ivanovom boku zistila, že netreba žiť v minulosti

Mladá a hlúpa

Moderátorke, ktorej hlas sa nám spája aj s herečkou Jennifer Aniston alias Rachel Greenovou z kultového sitkomu Priatelia, sa však dlhodobo nedarí len v kariére, ale aj na poli lásky. Už 36 rokov totiž kráča po boku renomovaného chirurga Ivana, ktorému povedala áno ešte ako mladé dievča.

„Vydávala som sa mladá a ešte aj hlúpa. To považujem za šťastie, pretože keby som bola oveľa staršia, už by som asi vymýšľala a príliš preberala,“ zasmiala sa ešte pred rokmi v rozhovore pre Pravdu. Materstvo ju podľa jej slov prebudilo do reality - k oltáru totiž kráčala už ako tehotná. „Každodenné povinnosti a starosti vám zreálnia život,“ myslí si Katka Brychtová.

To je naša rodina!

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…